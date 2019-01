Lübtheen

Nach einer Waffe suchten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf dem Gelände eines Zirkus in Lübtheen ( Landkreis Ludwigslust-Parchim). Mit der Waffe war ein Mitglied der Zirkusfamilie Ende Mai vergangenen Jahres verletzt worden, das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Opfer schweigt zum Vorfall

Der 47-Jährige hatte sich mit einer Schussverletzung am Beim ins Krankenhaus bringen lassen. Er schweigt seitdem jedoch zu dem Vorfall. Die Polizei geht davon aus, dass der mutmaßliche Schütze aus dem privaten Umfeld des Opfers kommt. Deswegen hat die Schweriner Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss erlassen.

Am Nachmittag gab die Polizei bekannt, dass die gesuchte Waffe nicht gefunden werden konnte. Gegen den Beschuldigten wird jedoch weiter wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Insgesamt waren etwa 200 Beamte bei der Durchsuchung im Einsatz.

RND/cst