Schwerin

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern muss sich von Dienstag (9.30 Uhr) an ein 50 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Der Angeklagte soll sich in Schwerin zwischen 2013 und 2015 sieben Mal an der Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin vergangen haben. In einigen Fällen wurde der Angeklagte dabei laut Staatsanwaltschaft gewalttätig. Das Mädchen war anfangs zwölf Jahre alt.

Für den Prozess hat das Gericht vorerst fünf Verhandlungstage vorgesehen.

Britta Körber / dpa