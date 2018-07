Neustadt-Glewe

Die Geschwister im Alter von acht und zwölf Jahren wurden am Samstagmittag von einem in gleicher Richtung fahrenden Auto erfasst, als sie mit ihren Rädern zwischen Tuckhude und Neustadt-Glewe in einer Rechtskurve nach links auf einen Radweg fahren wollten, teilte die Polizei mit.

Sie wurden nach Schwerin in ein Krankenhaus gebracht.

dpa/kha