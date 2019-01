Gottmannförde

Bei einem Unfall in Gottmannsförde bei Schwerin ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer gestorben. Laut Angaben der Polizei war der 63-Jährige auf dem Radweg der Kreisstraße 28 abends gegen 17.30 Uhr gestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt.

Julius Neumann