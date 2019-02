Techentin

Am Mittwochvormittag ist in der Schulstraße in Techentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine schwerverletzte Fahrradfahrerin entdeckt worden. Die junge Frau war offenbar gestürzt. Aufgrund der ihrer Verletzungen wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Schwerin gebracht. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, die Polizei befindet sich in den Ermittlungen. Die Beamten gehen jedoch nicht von einem Fremdverschulden aus.

CB