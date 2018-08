Schwerin

Auf dem Schweriner Pfaffenteich kämpfen seit Freitagabend rund 3000 Breiten- und Leistungssportler in verschiedenen Wettbewerben um Siege und Platzierungen beim 27. Drachenboot-Festival.

Zu den 130 Teams - zehn mehr als im vergangenen Jahr - aus Deutschland, Polen und den Niederlanden gehört auch das Rumpfteam der Schweriner Bundesliga-Volleballerinnen mit Gréta Szákmary (AA), Lauren Barfield (MB) sowie dem Co-Trainer Paul Sens und den beiden Neuzugängen McKenzie Adams (Außenangriff) und Ralina Doshkova (Diagonalangriff), die zum ersten Mal öffentlich vorgestellt wurden.

Ein Quintett des Volleyballmeister SSC Palmberg Schwerin befindet sich derzeit auf WM-Kurs – die deutschen Nationalspielerinnen mit Chefcoach Felix Koslowski bereiten sich im Trainingslager in Kienbaum bei Berlin auf die anstehenden Nationalspiele vor. Daher können Denise Hanke, Jennifer Geeties, Marie Schölzel, Anna Pogany und Kimberly Drewniok in diesem Jahr nicht am Drachenboot-Festival teilnehmen.

Schwerin ist eine Hochburg des Drachenbootsports in Deutschland. Das Drachenbootfestival auf dem Pfaffenteich in der Landeshauptstadt gehört zu den größten seiner Art in ganz Europa. „Wenn das Wetter schön ist, kommen an einem Tag um die 30 000 Zuschauer an den Pfaffenteich“, sagt Schwerins Drachenboot-Urgestein Heiko Stolp von der Kanurenngemeinschaft. Vor mehr als 25 Jahren hob er das Festival mit aus der Taufe.

Cornelius Kettler