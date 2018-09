Neustadt-Glewe

Sieben auf einen Streich - das war für die Frau aus Neustadt-Glewe schlichtweg zu viel. Über die Nacht mussten die Wespen durch ein geöffnetes Fenster in ihr Wohnzimmer gekommen sein. Als die Mieterin die sieben schwarz-gelben Insekten am Mittwochmorgen bemerkte, geriet sie geradezu in Panik: Laut Polizei leidet die Frau an einer Wespenstich-Allergie.

Schädlingsbekämpfer war noch nicht im Dienst

Zunächst versuchte die Frau einen Schädlingsbekämpfer zu erreichen - doch am frühen Morgen nahm da noch niemand den Hörer ab. Also rief sie bei der Polizei an, denn die sind ja schließlich „Freund und Helfer“.

Vorgehen der Polizei war „entschlossen, aber behutsam“

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei machte sich auf den Weg und fand die sieben Wespen in der Wohnung der Frau - und bugsierte sie vor die Tür . „Entschlossen, aber behutsam vertrieben die Polizisten zur Freude der Frau schließlich die ,Plagegeister'“, heißt es einer Pressemitteilung der Polizei.

RND/pat