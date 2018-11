Schwerin

Ein Dieb hat in Schwerin einer 79-jährigen Dame den Rollator gestohlen. Die Frau war nach der Tat am Mittwoch völlig aufgelöst bei der Polizei erschienen. Sie schilderte den Beamten, dass sie den Rollator während des Besuchs bei einer Freundin vor der Wohnung im Gebüsch versteckt hatte. Das mache sie immer so, da sie mit dem Gerät nicht die Treppen hochkomme. Als sie dieses Mal zurückkehrte, sei die Gehhilfe jedoch verschwunden gewesen. Die Rentnerin hat Anzeige erstattet. Der Fall wurde an die Landespolizei übergeben.

OZ