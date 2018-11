Tessenow

Ein 66-jähriger Mann ist am Samstagabend in der Gemeinde Tessenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei einem Unglücksfall ums Leben gekommen. Laut Polizei ist der 66-Jährige bei Arbeiten an einer Garage auf einem Privatgrundstück aus noch ungeklärter Ursache von einem Baugerüst gefallen. Bei dem Sturz aus einer Höhe von etwa zwei Metern zog sich Mann schwerste Verletzungen zu, an denen er noch an der Unglücksstelle verstarb. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den genauen Todesumständen.

kst/RND