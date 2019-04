Ludwigslust

Am 21. April ist auf einem Parkplatz in der Parkstraße in Ludwigslust die Leiche eines Mannes gefunden worden. Sie befand sich in einem dort abgestellten Pkw. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise für die Ermittlungen.

Bei dem Toten handelt es sich um Detlef Stagneht, der seit dem 1. Januar als vermisst galt. Bis zuletzt war der Tote in der Nähe von Eldena wohnhaft. Die Polizei ist sich sicher, dass es sich bei dem Fall um ein Tötungsdelikt handelt und bittet nun die Bevölkerung um Hilfe.

Diese Informationen können der Polizei helfen

1. Wer kann Angaben zu dem Aufenthalt des Geschädigten am 31.12.2018 und danach machen?

2. Wer hat das Fahrzeug ( Audi A4, Kennzeichen: LWL-DS 161) beobachtet und kann Angaben dazu machen, wann das Fahrzeug in der Ludwigsluster Parkstraße abgestellt worden ist?

3. Wer ist in Besitz von Fotos, die den Bereich des Abstellortes zeigen (in der Zeit zwischen 31. Dezember 2018 bis 17. April 2019)?

4. Wer hat Hinweise zum vermeintlichen Tatgeschehen?

Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 888 2222, bei der Internetwache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu wenden.

