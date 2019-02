Zarrentin

In einem Bistro sind am Dienstagabend mehrere tausend Euro Bargeld bei einem Überfall in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geraubt worden. Laut Angaben der Polizei sollen zwei unbekannte, maskierte Männer gegen 21.15 Uhr den Inhaber des Bistros in der Hauptstraße bedroht haben. Sie forderten den Mann auf, Bargeld aus der Kasse und einem Spielautomaten herauszugeben. Daraufhin flüchteten die Räuber in eine unbekannte Richtung.

Die Täter sollen etwa 1,75 Meter und 1,80 Meter groß und mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bei Hinweisen können sich Zeugen unter der Telefonnummer 038847 / 6060 melden.

lh