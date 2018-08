Wöbbelin

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zum Grundstück in der Neuen Straße und drangen gewaltsam in die Hallen ein. Dem Spurenaufkommen zufolge wurden die gestohlenen Reifen offenbar außerhalb des Grundstücks in ein größeres Fahrzeug verladen und abtransportiert, heißt es vonseiten der Polizei.

Die Kriminalpolizei konnte am Tatort Spuren sichern, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr. Die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise.

OZ