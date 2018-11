In Schwerin hat sich ein 31-Jähriger beim Diebstahl eines Fernsehers in einem Einkaufszentrum wenig diskret verhalten. Durch einen lauten Knall und splitterndes Glas machte er auf sich aufmerksam und flüchtete aus dem Komplex. Er wurde kurz darauf gestellt. Als Motiv für die Tat gab der Mann einen „Greifreflex“ an.