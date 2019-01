Crivitz

Bei einem Autounfall in der Nähe von Crivitz ist am Montag ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht war der 62-jährige Fahrer am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 321 nach Schwerin unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abkam und gegen einen Baum fuhr.

Beim Aufprall erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund von Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle für eine Stunde gesperrt werden.

Julius Neumann