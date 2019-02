Plate

Ein Unbekannter soll sich am Montagnachmittag in Plate vor einem Mädchen entblößt haben. Der Passant soll nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Kind gegen 14:30 Uhr am Heideberg belästigt haben. Der Mann sei dem Mädchen aus einem Gebüsch heraus kurzzeitig hinterher gelaufen, dann jedoch stehen geblieben. Nach Angaben des Kindes soll der Mann etwa 26 Jahre alt und unter 180 cm groß gewesen sein. Zudem soll er blonde Haare mit Strähnchen gehabt und augenscheinlich ältere Adidas Schuhe getragen haben. Eine sofortige Such in dem Bereiches blieb zunächst ohne Ergebnis. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen, die bereits Ermittlungen eingeleitet hat.

CB