Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Landesdatenschutzbeauftragter Heinz Müller hat die Videoüberwachung des Schweriner Marienplatzes verboten. Die Aufnahmen der acht Kameras würden unverschlüsselt per Funk in das Schweriner Polizeizentrum übertragen, begründete er am Freitag seine Entscheidung. Eine angemessene Sicherheit der Daten der Bürger sei so nicht gewährleistet. Doch die Kameras laufen trotzdem weiter. Das Innenministerium bekräftigte seine Position, dass die gewählte Verschlüsselung in der Übertragungsstrecke ausreichend sei, um das Abgreifen von Daten von außen zu verhindern.

Die Datenschutzgrundverordnung schreibe keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vor, wie sie der Landesdatenschutzbeauftragte verlange, sagte ein Ministeriumssprecher. „Aus Sicht des Innenministeriums ist die Bildüberwachung zum Schutz der Schwerinerinnen und Schweriner gemäß des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes und des Datenschutzrechts rechtmäßig und wird deshalb fortgesetzt.“

Marienplatz ist Kriminalitätsschwerpunkt

Die Videoüberwachung war im Dezember gestartet worden. Die Bilder werden ins Polizeizentrum der Landeshauptstadt übermittelt und dort ausgewertet. Es ist die erste Kamera-Überwachung eines öffentlichen Platzes in Mecklenburg-Vorpommern. Der Marienplatz ist ein innerstädtischer Nahverkehrsknoten und das Shopping-Herz der Landeshauptstadt. Er gilt als Kriminalitätsschwerpunkt.

Das Ministerium verwies auf erste Erfolge der Überwachung: So sei einer Frau an der Straßenbahnhaltestelle auf dem Marienplatz ein Mobiltelefon entwendet worden. Auf den Aufzeichnungen der Videoüberwachung sei die Tat zu sehen gewesen. „In Kombination mit den Videoaufzeichnungen und weiteren Ermittlungshandlungen konnte zur Identifizierung geeignetes Bildmaterial erstellt werden.“ In einem anderen Fall sei ein Mann an einem Infostand beleidigt worden. Im Rahmen der nachträglichen Auswertung der Videos vom Marienplatz sei ein Tatverdächtiger namentlich bekannt gemacht worden.

Weigerung des Ministeriums bleibt wohl folgenlos

Das Ministerium will in Kürze eine weitere Verschlüsselungstechnik testen, um den Datenschutz zu optimieren, hieß es. Der Anbieter könne die Technik allerdings erst Ende Februar liefern. Deshalb werde der seit Dezember laufende „vorläufige Wirkbetrieb“ bis Ende März verlängert. Die geforderte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung werde abgelehnt, weil die Qualität der Bilder zu sehr leiden würde.

Die Weigerung des Innenministeriums, dem Verbot Folge zu leisten, könnte folgenlos bleiben. Zwar sieht die Datenschutzgrundverordnung Bußgelder vor, sollten Anweisungen des Datenschützers nicht beachtet werden. Allerdings sind Behörden laut Landesdatenschutzgesetz davon ausgenommen. Der Gesetzgeber sei davon ausgegangen, dass Behörden sich gesetzeskonform verhielten, sagte Müller. „Wir werden darüber nachdenken, was passiert, wenn sich die Polizei nicht an das Verbot hält.“ Er gehe aber davon aus, „dass dort am Ende die Vernunft siegt“.

Das Innenministerium will offensichtlich hart bleiben: „Letztlich werden sich wohl gegebenenfalls die Gerichte damit beschäftigen und ein Urteil fällen müssen“, teilte es mit. Zunächst soll die Untersagungsverfügung des Landesdatenschutzbeauftragten aber rechtlich geprüft werden.

Iris Leithold