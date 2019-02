In der Nacht zum Donnerstag sind Einbrecher in Pampow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) über das Dach eines Blumengeschäftes in ein Einkaufszentrum eingedrungen. Sie durchbrachen mehrere Zwischenwände und gelangten so in die Räume zweier weiterer Geschäfte. Es wurde Bargeld gestohlen.