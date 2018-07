Lübtheen

Waschmaschine löst Brand in Mehrfamilienhaus aus: Am Mittwochabend kam es in der Jessenitzer Chaussee in Lübtheen zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In einem dortigen Mehrfamilienhaus war im Bereich der Kellerräume ein Brand ausgebrochen. Dieser ging laut Polizei von einer Waschmaschine aus.

Ein Flatterband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ (Symbolbild). Quelle: Patrick Seeger Zur Galerie

Der Schaden konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr auf den betreffenden Kellerraum begrenzt werden und wird auf rund 5000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes übernahmen vor Ort die ersten Ermittlungen zum genauen Brandhergang. Diese Ermittlungen dauern an.

kst/RND