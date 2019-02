Zarrentin

Wachsame Nachbarn haben am Montagabend in Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) drei Einbrecher überrascht und so einen Einbruch in ein Einfamilienhaus verhindert. Die dunkel gekleideten Täter hatten laut Polizei versucht gegen 18 Uhr im Mühlenring durch ein Fenster in das Gebäude zu gelangen. Die Bewohner eines Nachbarhauses beobachteten den Vorfall, begaben sich nach draußen und machten sich bemerkbar. Daraufhin ergriffen die drei Unbekannten die Flucht. Nahe des Tatortes sollen sie dann in einen Pkw gestiegen und davon gefahren sein.

Die Polizei, die jetzt wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall. Möglicherweise sind die drei Tatverdächtigen mit dem Pkw zuvor in diesem Bereich bereits aufgefallen beziehungsweise beobachtet worden. Hinweise nimmt die Polizei in Boizenburg unter der Telefonnummer 038847/ 6060 entgegen.

lh