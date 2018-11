Der Rentner wurde in seinem Haus in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) vom eigenen Pfleger umgebracht. Ein anderer Pfleger verfolgte die Tat am Bildschirm der Überwachungskamera und verhalf der Polizei zum schnellen Ermittlungserfolg. Haftbefehl wegen Mordes wurde erlassen.