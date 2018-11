Wismar

Auch am Donnerstag überwachte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf die Einhaltung des Tempolimits. Diesmal bauten die Beamten die Messstelle auf der B 105 in Nantrow auf. Von insgesamt 1417 Fahrzeugen, die den Ort passierten, waren bei erlaubten 50 km/h 122 zu schnell unterwegs. 113 Fahrer erwartet nun ein Verwarngeld- und neun ein Bußgeldbescheid. Zwei Fahrer müssen zudem mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 90 Kilometer pro Stunde.

Das Polizeihauptrevier Wismar führte gestern auf der L 12, Brücke Wodorf, eine Geschwindigkeitskontrolle mittels Lasermessgerät durch. Von gemessenen 57 Fahrzeugen befanden sich drei Fahrer im Verwarngeld- und einer im Bußgeldbereich.

Die Dienststellen der Polizeiinspektion Wismar verbuchten am Donnerstag zudem zehn Kollisionen mit Reh- und Schwarzwild. In einem Fall, am Donnerstagmorgen 9 Uhr auf der B 105 bei Waldeck, prallte ein Auto mit einem Wildschwein zusammen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen.

OZ