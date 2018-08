Wismar

Was für ein grandioser Abend für Wismar und das Schwedenfest: Rockröhre, Weltstar, die Frau mit der Reibeisenstimme – für Bonnie Tyler gibt es viele Bezeichnungen der Superlative. Und dass sie mit ihren inzwischen 67 Jahren noch super singen und ihre Fans begeistern kann, hat sie am Sonnabend auf dem Wismarer Marktplatz bewiesen. Laut Veranstaltern kamen 20 000 Besucher zum Konzert der NDR-Sommertour – und die wurden nicht enttäuscht. „Ich bin ein altes Rock-Fossil“, sagte sie vor dem Konzert im Interview. Dann sang sie sich in die Herzen der Wismarer – vor allem mit ihren Hits „Holding out for a Hero“ und „Total Eclipse of the Heart“.

Zur Galerie Die britische Rockröhre hat die Fans in Wismar beim Schwedenfest begeistert. Zudem haben 138 Vampire dafür gesorgt, dass Wismar die Stadtwette gewinnt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz, das Fest sei weitestgehend friedlich verlaufen.

138 Vampire singen auf dem Wismarer Marktplatz

Zuvor standen außerdem Teenie-Schwarm Jonas Monar und die Rostocker Band „Die Guten“ auf der Bühne. Ein wichtiger und vor allem großer Spannung erwarteter Programmpunkt war zudem die Auflösung der Stadtwette. Der NDR hatte gewettet, dass Wismar es nicht schafft, 100 singende Vampire vor die Bühne zu stellen. Letztendlich waren es sogar 138 mit teils gruseligen, teils witzigen Vampir-Kostümen, die zusammen zwei, drei Zeilen von Bonnie Tylers Song „Total Eclipse of the Heart“ gesungen haben. Auch Wismars Bürgermeister Thomas Beyer trat als Vampir mit Umhang und Zylinder auf die Bühne. Und weil sie alle das zusammen geschafft haben, freut sich nun der Wismarer Behindertensportverein über die Wetteinlöse von 1000 Euro.

Besucher genießen gute Stimmung und gute Musik

„Wir kommen jedes Jahr zum Schwedenfest von unserer Insel runter, um am Sonnabend hier in Wismar zu sein“, scherzt der Poeler Andreas Moll, der mit Frau und Freunden nach Wismar gekommen war. Dass sie in diesem Jahr Bonnie Tyler sehen können, hat sie besonders gefreut.Ähnlich geht es Monika Sedlak aus Wismar, die mit Karla Neub zum Fest kam: „Die Chance können wir uns doch nicht entgehen lassen, wenn Bonnie Tyler in der Stadt ist.“

Polizei: Weitestgehend friedliche Atmosphäre

Die Wismarer Polizei hat nach dem Schwedenfest eine positive Bilanz gezogen. „Die Veranstaltung verlief in weitestgehend friedlicher Atmosphäre und ohne größere Störungen bei bestem Wetter“, teilt Axel Köppen, Sprecher der Polizeiinspektion Wismar, mit. Die Polizei bestätigt zudem die vom Veranstalter prognostizierte Besucherzahl von rund 120 000 Menschen während des gesamten Festes. Hinsichtlich der Kriminalitätslage seien alle Einsatzkräfte der Polizei über den ruhigen Verlauf des Festes erfreut gewesen. Insgesamt registrierten sie 25 Strafanzeigen und zwei Ordnungswidrigkeiten – unter anderem zwei körperliche Auseinandersetzungen und ein Drogenfund.

Michaela Krohn