Wismar

Die finanzielle Lage der Hansestadt Wismar verbessert sich weiter: Wie Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) berichtet, haben im vergangenen Jahr die Investitionen in das Anlagevermögen die Abschreibungen um mehr als zehn Millionen Euro überstiegen. Der Kassenbestand wurde bis zum 31. Dezember auf 4,4 Millionen Euro aufgebaut. Zudem konnte der Bestand offener Forderungen um 1,2 Millionen Euro abgebaut werden. Gleichzeitig sanken die Verbindlichkeiten um 11,7 Millionen Euro, wobei die langfristigen Investitionskredite mit über drei Millionen Euro getätigt wurden. Sie betragen jetzt noch 88,1 Millionen Euro.

„Das um die Landesbeihilfen und die planmäßige Tilgung bereinigte Finanzergebnis von mehr als acht Millionen Euro zeugt von den sehr erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen der Bürgerschaft und der Verwaltung in den vergangenen drei Jahren“, so Beyer. Zu diesem Ergebnis hätten insbesondere auch die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 22 Millionen Euro beigetragen. Die lagen mit drei Millionen Euro über dem Plan. „Das Ergebnis ist dazu geeignet, erneut Entschuldungshilfen beim Land Mecklenburg-Vorpommern zu beantragen, was ich auch tun werde“, kündigt der Bürgermeister an. Damit bestehe die Möglichkeit, dass die Hansestadt deutlich früher als erwartet die Fehlbeträge der Vorjahre vollständig abbaut.

Trotz des gutes Ergebnisses für 2018 hat die Stadt weiterhin Schulden. Seit 1990 hat sie mehr als 820 Millionen Euro investiert – unter anderem in Infrastruktur und Gewerbegebiete. Dafür sind Kredite aufgenommen worden, die nach und nach abgebaut werden.

Kerstin Schröder