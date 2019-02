Wismar/Kritzow

„Treppen entwickeln sich immer mehr in Richtung Möbelstück“, sagt Robert Plath. Vor 30 Jahren sei daran nicht zu denken gewesen. Damals, am 1. Februar 1989, hatte sein Vater Adalbert den Grundstein für das Familienunternehmen Treppenbau Plath gelegt.

Im ehemaligen Hühnerstall auf dem Hof in Wangern auf der Insel Poel wurden im Einmannbetrieb die ersten Treppen hergestellt. Heute zählt das Unternehmen 50 Beschäftigte, eine 3300 Quadratmeter große Produktionshalle in Kritzow vor den Toren Wismars, moderne Maschinen und auch ein Treppenstudio in Hamburg. Dazwischen liegen Tausende Treppen. Verbaut zwischen Berlin, Hannover, Hamburg, Lübeck, Rostock und Wismar. Adalbert (65) sowie seine Kinder Stefanie (41) und Robert (39) führen die Geschäfte. Mit rund 100 Geschäftspartnern, Wegbegleitern und einigen Kunden wird am Freitag das Jubiläum im großen Ausstellungsbereich am Rüggower Weg begangen.

Adalbert Plath, der noch heute bei gutem Wetter die 25 Kilometer von Wangern bis nach Kritzow mit dem Fahrrad zurücklegt, hatte von 1970 bis 1978 auf der Bootswerft in Kirchdorf gearbeitet. Danach weitere zehn Jahre als Betriebstischler in einer LPG (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft) auf der Insel. In dieser Zeit machte er seinen Meister.

„Der Weg war steinig“

„Ich wollte mich selbstständig machen, was tun, was mir auch Spaß macht“, blickt der Senior-Chef zurück. Noch vor der Wende, am 1. Februar 1989, wurde sein Betrieb in die Handwerkerrolle eingetragen. „Der Weg war steinig. Material und Technik waren Mangelware“, blickt er zurück und sagt: „Es war wie ein Blindflug. Ich bin gestartet, wusste aber nicht, wo ich lande.“

Veraltete Maschinen aus der Zeit vor 1945 waren der Grundstock. Und sein erstes Holz? Baumstämme aus dem Wald in Züsow, zugeschnitten im Sägegatter Alt Farpen, getrocknet in Neukloster und alles wieder umständlich transportiert nach Poel, um daraus Fenster- und Türrahmen werden zu lassen. Adalbert Plath lächelt in seinen grauen Bart, wenn er an die Anfangszeit denkt. Anfangs hat er unter freiem Himmel gearbeitet und im Hühnerstall. Daran kann sich auch Sohn Robert noch gut erinnern. Schon als Zehnjähriger hat er immer mal wieder mit angepackt.

Barkas und Bauboom

Anfang der 1990er Jahre wurde in Wangern eine Halle gebaut, schnell orientierte sich der Poeler in Richtung Treppenbau. Der Bauboom ab 1994/95 spielte ihm in die Hände. Ein alter Barkas war das wichtigste Transportfahrzeug. Der Einmannbetrieb wuchs. Mitarbeiter wurden eingestellt. Als es in Wangern zu eng wurde, kaufte Plath 2001 das Grundstück in Kritzow. 2013 wurde angebaut, 2015 eine große Produktionshalle errichtet. Das Unternehmen ist gesund gewachsen und ist mit der Region verwurzelt. Mehrere Nachwuchsmannschaften im Fußball werden unterstützt, jüngst auch wieder die Spendenaktion der OZ zu Weihnachten.

Vater stolz auf seine Kinder

Tochter Stefanie hat im Familien-betrieb das Tischlerhandwerk gelernt. Heute ist sie hier als Architektin tätig. Sohn Robert studierte Bauwesen in Dresden. Dass er Treppenbauer wird, dieser Weg „war längst nicht klar“. Vater Adalbert ist die Freude anzumerken, dass Sohn und Tochter den Betrieb fortführen. Die Entwicklung von Zollstock und Bleistift hin zum Digitalen und 3D-Animation hat er interessiert begleitet. „Alles muss ich aber auch nicht mehr wissen“, blickt er zu seinen Kindern.

Einige Kunden, die vor 20, 25 Jahren ihre ersten Treppen von Plath haben bauen lassen, modernisieren inzwischen ihre Häuser. Die Auswahl ist grenzenlos. Robert Plath: „Wir bauen nicht mehr Treppen von Jahr zu Jahr, was deutlich zugenommen hat, ist die Vorbereitung, weil die Möglichkeiten so vielfältig sind.“ Treppen aus Holz in Verbindung mit Glas und Edelstahl, mit LED-Leuchten, mit Apothekerschrank und und und. Früher war ein Konstrukteur im Unternehmen beschäftigt, heute sind es fünf. „Treppen sind sehr individuell. Unser Glück ist, dass wir unheimlich gute Leute haben“, sagt der Juniorchef. Auch darauf wird zum Jubiläum sicherlich mit einem Glas Sekt angestoßen.

Heiko Hoffmann