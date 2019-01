Neuburg

Der Saal des Gemeindezentrums in Neuburg war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Gemeindevertretung hatte aus Anlass des 800. Jubiläums des Dorfes zur Festsitzung eingeladen. Das Signal für die Feierlichkeiten, die ein ganzes Jahr dauern sollen, gab Leander Deinert mit seiner Trompete. Anschließend begrüßte Bürgermeisterin Heidrun Teichmann ( Die Linke) die Gäste. Sie berichtete über die intensiven Vorbereitungen auf dieses bedeutungsvolle Jubiläum und zählte stolz die Ergebnisse auf: „Ein Kalender mit den schönsten Bildern Neuburgs und ein Kochbuch mit den besten Rezepten unserer Bürger wurden gedruckt, Fahnen und ganz wichtig, ein Wappen und Medaillen wurden geschaffen.“ Somit ist Neuburg jetzt auch im Besitz eines eigenen Gemeindewappens.

Historiker Dr. Reno Stutz hielt die Festrede zum 800. Jubiläum. Quelle: Frank Reichelt

Historiker Dr. Reno Stutz hielt die Festrede zum Jubiläum und diese gelang ihm sehr persönlich. Er schlug den gedanklichen Bogen von der neuen Burg im Mittelalter über das zentrale Dorf während der DDR bis in die heutige Zeit. Was gehört nicht alles in die Geschichte Neuburgs! Der Neubau der Schule 1973, der Arzt und das kleine Krankenhaus, der Schlachter, Bäcker, Friseur, die Gastwirtschaft, die Thingfeste und manchmal auch eine handfeste Auseinandersetzung beim sonnabendlichen Tanz. Viele Neuburger erinnerten sich, nickten und schmunzelten. Reno Stutz bestätigte: „Man kann sagen, dass Neuburg älter als 1171 ist, aber seit 1219 ist es urkundlich bestätigt.“

Und genau so eine Kopie übergab die Landrätin an Bürgermeisterin Heidrun Teichmann. Kerstin Weiss ( SPD) würdigte das Ehrenamt in der Gemeinde Neuburg und sagte, „ohne die vielen fleißigen Helfer wäre auch dieser Neujahrsempfang kombiniert mit der Festsitzung nicht möglich.“ Anschließend nahm sie stellvertretend fünf Ehrungen von ehrenamtlich Tätigen vor: „Auf die Bürgermeisterin kann man sich immer verlassen. Leider will sie nicht mehr zur Kommunalwahl im Mai antreten. Oder hat sich da etwas geändert?“, fragte sie hoffend. Nach fast 30 Jahren Zeit als Gemeindevertreterin und zehn Jahren als Bürgermeisterin schüttelte Heidrun Teichmann den Kopf.

„Kümmerin“ Carola Köpnick (Wählergemeinschaft), die stellvertretende Bürgermeisterin, ist immer für die älteren Bürger der Gemeinde da, auch als Übungsleiterin einer Sportgruppe. Wer den Namen Rainer Rosenberg sagt, meint immer auch die Freiwillige Feuerwehr Neuburg und den Karnevalsclub. Bernd Hartwig ( CDU) ist als Vorsitzender des Bauausschusses und zweiter stellvertretender Bürgermeister unermüdlich unterwegs, häufig auch im Kampf gegen die Bürokratie. Landwirt mit Herz und Verstand ist Gerd Wittmiß und seit 1999 Gemeindevertreter. Er setzt sich besonders für die Bürger der ehemaligen Gemeinde Hagebök ein.

Anlässlich des Gemeindejubiläums wurde auch eine zertifizierte versilberte Ehrenmedaille geprägt. 25 Frauen und Männern nahmen sie von der Bürgermeisterin in Empfang, unter ihnen der ehemalige Bürgermeister Dr. Joachim Hanebeck, die langjährige Gemeindeschwester Inge Becker, Tischlermeister Roland Schröder, Jörg Böhncke vom Thingplatzverein, Andrea Gehrke vom Schulverein Likedeeler und Heiko Saß als Kleingartenvereinsvorsitzender. Alle Geehrten wurden mit großem Applaus bedacht. Ein besonderer Dank ging an Ortschronistin Christel Kindler, „die einen Abriss der 800-jährigen Geschichte Neuburgs zusammengestellt hat“.

Kulturell wurde die Festsitzung von den Jungen und Mädchen der Regionalen Schule „Am Rietberg“ umrahmt. Mit Akrobatik, Gesang und Spiel zeigten sie, was in ihnen steckt. Der Chor aus Nordwestmecklenburg „Zeitlos“ präsentierte einen Ausschnitt aus seinem Programm und sang als Höhepunkt zum allerersten Mal das Neuburger Jubiläumslied, geschrieben von Hartmut Vitense.

Schülerinnen der Regionalschule "Am Rietberg" führten ein Programm auf. Quelle: Frank Reichelt

