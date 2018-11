Kiel/Wismar,

Bei der deutschen Nachwuchsmeisterschaften der Akrobaten in Kiel hat die Dreiergruppe mit Julie Homuth, Lisa Frank und Frida Schmidt den Vizemeistertitel für die TSG Wismar erturnt. Am Start waren 220 Sportler aus elf Landesverbänden. Die Dreiergruppe musste sich gegen 16 Gruppen für das Finale qualifizieren, Tabea Harnack und Feenja Dellin traten gegen 20 Paare an. Leider gelang es dem neu zusammengesetzten Paar durch kleine Fehler nicht, das Finale zu erreichen. Für die achtjährige Feenja war es der erste so große Wettkampf. Sie turnte eine gute Übung und sammelte Erfahrung.

Der Dreiergruppe gelang es, sich mit ihrer Leistung den 3. Platz im Vorkampf zu erturnen und somit für das Finale zu qualifizieren. Dort spielte die Vorkampfwertung dann keine Rolle mehr. Mit einer Leistungssteigerung in ihrer Übung erturnten sie eine Wertung, die ihnen die Silbermedaille einbrachte. Trotz aller Freude über die Medaille war etwas Wehmut über den Rückstand von 5/100 Punkten auf die Goldmedaille vorhanden

Holger Röpke