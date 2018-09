Wismar

Um 16 Uhr wird am Donnerstag der Aldi-Markt an der Zierower Landstraße geschlossen. Das bestätigte Olaf Stritzke, Expansionsleiter bei der Aldi GmbH und Co. KG. Am kommenden Montag, 10. September, wird der Discounter sein Provisorium auf der gegenüberliegenden Straßenseite öffnen. Das Verkaufszelt auf dem Marktkauf-Gelände neben dem Roller-Möbelmarkt steht. Dort wird dann vorübergehend verkauft. Immerhin rund 600 Quadratmeter Verkaufsfläche stehen zur Verfügung.

Neuer Markt

In der nächsten Woche beginnen dann auch die Abrissarbeiten. Ein neuer Markt wird errichtet. Ziel sei die Eröffnung im März 2019. Olaf Stritzke: „Das hängt natürlich auch vom Wetter ab. Der Winter ist ein unberechenbarer Gast.“ Der Auftrag für die Hauptarbeiten sei an die BauUnion Wismar gegangen.

Im November 2016 hatte die OZ berichtet „Aldi will größeren Markt bauen“. Damals hatte die Bürgerschaft den Aufstellungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplanes „Wohngebiet Ostseeblick in Hinter Wendorf“gefasst. Die Pläne wurden konkretisiert und Gutachten erstellt. Das Bauleitverfahren ist zu Ende. Jetzt geht es los.

Nicht mehr zeitgemäß

Hintergrund ist die Absicht des Discounters, einen modernen Markt mit größerer Verkaufsfläche zu errichten. Der alte Markt war im Jahr 1997 eröffnet worden. Er sei in die Jahre gekommen und nicht mehr zeitgemäß, so der Expansionsleiter. Die Verkaufsfläche wird von jetzt 800 auf rund 1200 Quadratmeter vergrößert.

Der neue Markt wird mit einigen Neuerungen daherkommen: neues Farbkonzept, graue Klinker, bodentiefe Fenster, Flachdach mit Photovoltaikanlage, breitere Gänge. Durch die Wärmerückgewinnung werde auf fossile Brennstoffe verzichtet.

Die Zufahrt wird im bisherigen Bereich erfolgen. Der Eingang in den Markt wird anders als jetzt auf der gegenüberliegenden Seite angeordnet. Eine Lärmschutzwand sei zu den Wohnhäusern und zum Fußweg geplant.

Pläne für weiteren Neubau

In Wismar hat der Discounter einen zweiten Standort an der Bürgermeister-Haupt-Straße. Dieser soll auf das frühere Hevag-Gelände an der Schweriner Straße verlegt werden. Expansionsleiter Stritzke geht davon aus, dass Aldi dort Mieter wird, unterschrieben sei das aber noch nicht. Die HD Investitions und Verwaltungs GmbH aus Siegburg (Nordrhein-Westfalen) will die Fläche zwischen Schweriner Straße und Bürgermeister-Haupt-Straße für mehrgeschossigen Wohnungsbau, Einzelhandel, Wohnmobilpark und einen öffentlichen Parkplatz entwickeln. Die Bürgerschaft hatte Ende 2017 den Aufstellungsbeschluss zum B-Plan gefasst.

Hoffmann Heiko