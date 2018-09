Wismar

Seit 1541 gibt es die Große Stadtschule „Geschwister Scholl Gymnasium“ in Wismar, seit fast 85 Jahren die Altschülerschaft mit derzeit mehr als 600 Mitgliedern. Tendenz steigend, denn gerade die jüngeren Absolventen werden ganz selbstverständlich Mitglied und zeigen so die Verbundenheit zur ihrer altehrwürdigen Schule.

Alle zwei Jahre großes Altschülertreffen

Am letzten September-Wochenende sind die Ehemaligen der Stadtschule zum großen Altschülertreffen über die Generationen hinweg eingeladen. „Viele sind in die Altschülerschaft reingewachsen“, erzählt Kriemhild Gilles, immer noch engagierte, ehemalige Schulsekretärin im Ruhestand. „Das große Altschülertreffen alle zwei Jahre ist eine feste Größe“, sagt Dr. Torsten Pohley vom Vorstand der Altschülerschaft Wismar. Die, die 1975 ihr Abitur gemacht haben, treffen auf die Absolventen von 1998 und auf die Gymnasiasten aus dem Jahrgang 2014. Schulfreunde sehen sich wieder und schwelgen mit den Lehrern von damals in Erinnerungen.

Aktiv für die aktuelle Schülergeneration

Die „Altschülerschaft“ ist aktiv, engagiert sich nicht nur für die Ehemaligen, sondern mehr noch für die aktuelle Generation in der Schule. Mit Spenden und den zehn Euro, die die Altschüler mindestens als Jahresbeitrag an den Verein zahlen, konnte beispielsweise der wertvolle Steinway-Flügel restauriert werden. 6000 Euro – ein Drittel der Summe – brachten die Altschüler auf. Die „Neuen“ an der Stadtschule werden für die Identifikation mit der altehrwürdigen Schule mit Schul-T-Shirts beschenkt. Der beste Mathematiker des jeweiligen Abiturjahrgangs wird besonders ausgezeichnet. Und die Verbindung wird auch bis zum anderen Ende der Welt aufrechterhalten: Denn das jährliche Mitteilungsblatt mit Neuigkeiten aus der Schule, mit Erinnerungen aus der Schulzeit und viel Lokalkolorit wird in hoher Auflage an Altschüler bis nach Neuseeland oder Spanien verschickt.

Auch jüngere Ehemalige willkommen

„Wir würden uns freuen, wenn auch die jüngeren Generationen noch mehr zum Altschülertreffen kommen“, möchte Dr. Pohley die ansprechen, die vielleicht „erst“ vor fünf oder zehn Jahren ihr Abitur an der Stadtschule gemacht haben. Neben dem jahrgangsübergreifenden Programm gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, mit der damaligen Klasse oder der Klassenstufe in „seinen“ ehemaligen Klassenraum zu gehen und unter sich zu sein.Anmeldungen sind noch möglich per E-Mail an AltschuelerHWI@aol.com. Der Unkostenbeitrag beträgt 25 Euro.

Schüler präsentieren heutige Schule

Das Altschülertreffen ist am 28. September. Ab 9.30 Uhr steht die Schule offen, Schüler präsentieren bis 13 Uhr die heutige Schule, Altschüler stellen ihre Berufe, Hobbys oder Abenteuer vor. 19 Uhr beginnt das Bandtreffen in der Aula. Der 29. September ist der Tag der Altschülerschaft. Die Schule ist ab 9.30 Uhr offen. Um 10 Uhr beginnt das Volleyballturnier in der Sporthalle. Von 14 bis 16.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen in der Aula, dazu: „Up Platt is ok hüt noch wat“. Ab 19.30 Uhr beginnt das Altschülertreffen mit Buffet in der Aula.

Der 30. September beginnt um 11 Uhr mit einem Plattdeutschen Gottesdienst, es folgt ein Frühschoppen im Schülercafé im ehemaligen Direktorenhaus.

Nicole Hollatz