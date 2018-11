Wismar

Ist die Wismarer Altstadt tot? Wenn ja, wie lange schon und woran ist sie gestorben? Um die Fragen ging es bei einer gemeinsamen Sondersitzung der beiden Ausschüsse für Kultur und Wirtschaft im Wismarer Rathaus. Das Ergebnis nach nicht einmal einer Stunde Beratung: Eine Arbeitsgruppe wird gebildet. Sie soll die Wiederbelebung anstoßen.

Der OZ-Artikel über die „Wismarer Lieblinge“ als Zusammenschluss kleiner Einzelhändler in der Altstadt war ausschlaggebend, wie Sigfried Rakow (CDU) vom Wirtschaftsausschuss erklärte. Im Artikel äußerten sich die Einzelhändler eben dieser kleinen Lädchen sehr kritisch über die Stadtverwaltung, über bürokratische Hürden, zu hohe Mieten und fehlende Unterstützung aus dem Rathaus. Rakows Fraktion hatte den Artikel zum Anlass genommen, im Juni einen Antrag in die Bürgerschaft zu bringen, ganzjährige Maßnahmen zur Belebung der Altstadt zu finden. Das damalige Ergebnis war ein Aufruf an alle Fraktionen und an die Bürger, Einzelhändler und Gastronomen der Stadt und der Altstadt, entsprechende Vorschläge zur (Wieder-)Belebung der Altstadt zu machen.

Bürgerschaft kann nicht verordnen, dass Bürger in die Innenstadt gehen

Die gingen auch ein. Altbekannte Hinweise zwischen der Forderung nach mehr Stadtgrün oder mehr Sitzbänken in der Innenstadt, der Verbesserung der Infrastruktur oder einem City- und Leerstandsmanagement – beides gab es schon mal in der Altstadt – wurden genannt.

Joachim Winkler, SPD-Fraktion: „Man darf nicht so tun, als ob die Wismarer Altstadt tot wäre. Aber es gibt immer Möglichkeiten zur Verbesserung.“ Allerdings sei die Bürgerschaft nur für einen Teilbereich – für die Rahmenbedingungen beispielsweise – zuständig. „Eine Belebung ist nicht die Aufgabe der Bürgerschaft, das ist die Aufgabe der Bürger! Wir können nicht verordnen, dass der Bürger um 19 Uhr seinen Fernseher verlässt und in die Stadt geht.“

Maren Teß (SPD) formulierte deutlich den Unterschied zwischen Sommer- und Wintersaison. „Ein Citymanagement sehen wir nach wie vor als eine Notwendigkeit an.“ Seit 1997 und bis 2008 gab es in Wismar ein Citymanagement, der Citymanager organisierte Veranstaltungen wie verkaufsoffene Sonntage oder die Einkaufsnacht im November. Es ging ihr wie dem Leerstandsmanagement – mangels Finanzierung abgeschafft. Maren Teß: „Die Stadt sollte sich um eine Beseitigung des Leerstands kümmern. Es gab doch früher so gute Initiativen wie Raumstadt.“ Der Verein Raumstadt hatte ein leeres Ladenlokal erfolgreich mit Kunst und Kultur belebt. Leer stehende Läden gibt es immer noch in der Altstadt.

Arbeitsgruppe soll auch die Seitengassen mehr beleben

Frieder Weinhold, CDU, regte an, dass gerade es den kleinen Lädchen ermöglicht werden sollte, ihre Flyer in der Tourist-Information auslegen zu dürfen. Sie können das gegen eine entsprechende Gebühr tun.

Dass es eine bessere Verbindung zwischen Altstadt und Hafen geben müsste, merkten einige Ausschussmitglieder an. Bernd Hilse (Linke) fasste das Problem zusammen: „Im Sommer kann man am Markt kaum sitzen. In den umliegenden Straßen sind nur noch halb so viele Menschen.“ Die Seitengassen – die immobilientechnisch B- und C-Lagen der Stadt – seien tot.

Nun soll eine Arbeitsgruppe aktiv werden. Sie soll Vorschläge und konkrete Ideen in die Bürgerschaft tragen. René Fuhrwerk von den Grünen hofft, dass nicht nur Ausschussmitglieder in der Arbeitsgruppe mitmachen, sondern auch Bewohner der Altstadt, Kulturschaffende und Einzelhändler mit ihrer jeweils ganz eigenen Sicht auf die potenzielle (Wieder-)Belebung der Altstadt auch außerhalb der touristischen Hauptsaison.

Nicole Hollatz