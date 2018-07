Wismar

Die jungen Leute, die im Sana Hanse-Klinikum in Wismar zum Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. zur -pflegerin ausgebildet werden, behandeln im zweiten Lehrjahr auch die Themen „Blutentnahme“ und „Transfusionstherapie“. Steffi Zornow und Kornelia Wegner, Praxisanleiterinnen des Klinikums, organisierten für die Azubis eine interne Fortbildung und gewannen dafür Dr. Dietrich Bunke, Oberarzt der Klinik für Innere Medizin I – Abteilung für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin. Er ging auf die „Transfusionsordnung“ ein und stand den Auszubildenden Rede und Antwort zu vielen Fragen rund um dieses Thema.

„Wir haben diese Fortbildung ganz bewusst auf den 10. Juli gelegt, denn an diesem Tag war auch der Blutspendedienst des DRK in unserem Klinikum“, so Steffi Zornow. „Gemeinsam mit unseren Azubis haben wir uns auch die wichtige Arbeit des Blutspendedienstes angeschaut, und ganz besonders engagierte Auszubildende nutzten gleich selbst die Chance, Gutes zu tun – sie spendeten Blut“, freut sich die Praxisanleiterin. Im Rahmen der Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger werden für die jungen Leute immer wieder Fortbildungen organisiert, die Bezug zum aktuellen theoretischen Lernstoff haben.

Täglich werden in Deutschland etwa 15 000 Blutkonserven benötigt, um das Leben schwer erkrankter oder verletzter Menschen zu retten. Zudem kommen kommen sie bei Operationen zum Einsatz. Dem DRK zufolge benötigen 80 Prozent der Bundesbürger einmal im Leben eine lebensrettende Blutkonserve.

