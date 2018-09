Wismar

Sie tapsen auf kleinen Beinen, schnuppern neugierig an Allem, was sie sehen, und liegen mit der Mutter im Stroh. So sieht der Alltag der drei Wochen alten chinesischen Maskenschweine aus, die mit ihren Eltern in einem der Gehege des Tierparks Wismar leben. Die drei Mädchen und vier Jungen sind die neueste Attraktion des Tierparks.

Auch, wenn sie erst nach der Saison geboren wurden, kurbeln sie trotzdem seit gut 14 Tagen das Geschäft an. Die Eltern der Kleinen wurden 2013 aus der Lüneburger Heide nach Wismar geholt, um dem Zoo mehr Besucher und eine neue Tierart zu verschaffen.

Die rund 140 Kilo schweren, erwachsenen Tiere verbringen ihren Tag damit, sich im Schlamm zu suhlen, kleingeschnittenes Brot, Gemüse und Obst zu verspeisen und im Schatten eines kleinen Unterstandes zu liegen. Auch die Jungen versuchen sich bereits daran, etwas Festes zu fressen, auch wenn sie es noch nicht so recht hinbekommen. Ein paar Weintrauben und kleine Stücke Obst aus dem Trog gehen schon an die Kleinen, die von den Ebern getrennt werden, damit sie sie nicht wegdrängen.

Namen haben die Ferkel noch nicht, auch die Eltern kommen ohne aus. Tierpfleger Christian Massell erzählt, warum: „Da wir eventuell noch einen zweiten Wurf erwarten, wären das einfach zu viele Namen. Da die meisten Schweine nicht zu lange hierbleiben, und einige der Ferkel auch verkauft werden, macht es keinen Sinn, ihnen Namen zu geben.“ Bis dahin wird es aber noch lange dauern und die Schweine und Ferkel können weiter im Tierpark bestaunt werden.

Baron Vincent