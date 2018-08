Wismar

Nicos* Mutter ist psychisch krank. Die Alleinerziehende ist sehr ängstlich, muss immer die Kontrolle haben und ihre Kinder beaufsichtigen. Selbst zum Spielplatz begleitet sie den zehnjährigen Sohn und die fünf Jahre jüngere Tochter. Seine Freunde besuchen darf Nico genauso wenig, wie er welche mit nach Hause bringen darf. Das bedrückt den Jungen, engt ihn ein. Seiner Mutter fehlt auch die Kraft, sich mit ihren Kindern intensiv zu beschäftigen und sie in ihrer Entwicklung zu fördern.

Verein „Das Boot“ betreut psychisch kranke Menschen

Hilfe erhält sie nicht nur von ihren Eltern, sondern auch im „Boot“. Der Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration in Wismar betreut unter anderem psychisch kranke Eltern. Für ihre Kinder gibt es unter anderem regelmäßige Spielnachmittage.„Wir möchten ehrenamtliche Paten für die Mädchen und Jungen gewinnen, um die Eltern zu unterstützen und zu entlasten“, sagt Barbara Zölch, Sozialpädagogin und Familientherapeutin. Nicht zuletzt soll auf diese Weise das Risiko, dass die Kinder ebenfalls psychisch erkranken, gemindert werden.

Patenkind ist regelmäßig zu Besuch am Wochenende

Nico hat seit November zwei Paten: Friederike und Cornelius Hellinger. Das kinderlose Ehepaar holt den Jungen in der Regel am Wochenende für mehrere Stunden zu sich. „Bei uns kann er Kind sein“, sagt der 34-Jährige. „Wenn er bei uns ist, haben wir nur für ihn Zeit.“ Der junge Mann geht mit ihm schwimmen, macht Radtouren, war mit ihm beim Piraten Open Air in Grevesmühlen und beim Ritterfest in Dorf Mecklenburg. Mit seiner Frau ist Nico kreativ, zeichnet Bilder oder bemalt Steine. Auch im Tierpark waren die beiden.

Zehnjähriger ist Neuem gegenüber ängstlich

„Es ist ein lieber Junge“, erzählt Cornelius Hellinger, „er hatte sehr schnell Vertrauen zu uns.“ Natürlich gebe es auch Reibereien. Zum Beispiel Neuem gegenüber sei Nico etwas verschlossen. „Zu den Piraten wollte er erst überhaupt nicht und dann war er absolut begeistert. Oder auf den Aussichtsturm im Bürgerpark traute er sich nicht“, erzählt Cornelius Hellinger, der inzwischen auch beruflich beim „Boot“ tätig ist.

„Jetzt blüht er richtig auf“

Vieles sei in der Familie nicht so gewachsen, wie es eigentlich sein sollte, merkten die Eheleute. Sie bereiteten mit Nico Essen zu und stellten fest, dass er noch nie Zwiebeln oder Tomaten geschnitten hatte. „Inzwischen ist er viel selbstsicherer geworden“, sagt sein Pate. „Er hat auch mehr Ausdauer, seit er zu uns kommt.“ Barbara Zölch bestätigt: „Es ist zu sehen, wie er aufblüht. Er hat sich toll entwickelt.“ Und was die Therapeutin ebenfalls freut: „Er hat an Gewicht zugenommen.“

Mutter nimmt Hilfe inzwischen an

Nicos Mutter war anfangs sehr zurückhaltend und ängstlich. „Wir haben alles mit ihr besprochen, was wir mit ihrem Sohn machen, ein bis zwei Wochen vorher mit ihr verabredet, wann wir ihn holen“, schildert Cornelius Hellinger, wie sie als Paten das Vertrauen der Mutter gewonnen haben.

Inzwischen sei sie dankbar über diese zusätzliche Hilfe. „Sie nutzt die Zeit für die Regeneration oder macht mal etwas für sich“, berichtet Barbara Zölch. „Als es darum ging, dass Nico nicht ins Ferienlager fahren wollte, hat sie uns sogar um Hilfe gebeten, dass wir mit ihm sprechen“, sagt Cornelius Hellinger. Er und seine Frau sind wichtige Bezugspersonen für den Zehnjährigen geworden. Die Eheleute sehen das Patenschaftsprojekt als eine Möglichkeit für das Kind, sich in einem beschützten Raum zu entfalten.

Paten sind Bezugspersonen für Kinder

„Unser Ziel ist es, den Mädchen und Jungen verlässliche Bezugspersonen und Rollenvorbilder an die Seite zu stellen, die die Kinder mit Freude und motiviert auf ihrem Lebensweg begleiten. Wünschenswert wäre bis zum 18. Lebensjahr“, erklärt Sozialpädagogin Barbara Zölch. „Durch die regelmäßigen Besuche bei ihren Paten erhalten die Kinder einen Einblick in das normale und unbeschwerte Alltagsleben.“

Die qualifizierten Mitarbeiterinnen der Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien beim „Boot“ koordinieren die Abläufe, begleiten die Patenschaften und alle beteiligten Personen.

*Name ist von der Redaktion geändert

Haike Werfel