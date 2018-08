Wismar

Wegen erheblicher Geruchsbelästigung bleiben einige Bereiche der Integrativen Kindertagesstätte „Seebad Wendorf“ weiterhin geschlossen. Von den 195 vorhandenen Betreuungsplätzen stehen nach Auskunft des Betreibers derzeit nur 95 zur Verfügung.„Wir haben die Kinder und auch die Mitarbeiter auf unsere anderen Einrichtungen verteilt“, berichtet Uta Seiffert-Schuldt, Geschäftsführerin der Perspektive Wismar gGmbH. „Dabei konnten wir alle Erstwünsche der Eltern erfüllen.“ 25 Mädchen und Jungen werden in der neuen Kita „Siebenschläfer“ am Friedenshof betreut, elf Kinder wechselten in die Kita „Sonnenschein“ am Kagenmarkt und sieben ins „Kreative Spielhaus“ am Friedenshof. 44 Kinder gehen ab 20. August in die Schule und besuchen dann vielleicht den Hort. Außerdem hätten sich einige Eltern selbst einen Kita-Platz bei anderen Trägern gesucht oder sie konnten sich noch nicht für einen Wechsel entscheiden.

Laut Lagus sollte Richtwert eingehalten werden

Der Grund für die eingeschränkte Kita-Nutzung ist die Geruchsbelästigung durch den Schadstoff Naphthalin (die OZ berichtete). Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hatte dem Kita-Träger zwar bestätigt, dass für die Kinder nie eine gesundheitliche Gefährdung bestand. Dennoch hat die Geschäftsführung jene Bereiche der Kita, in denen eine Belastung knapp oberhalb des Richtwertes festgestellt wurde, planmäßig zum 9. Juli geschlossen. Denn laut Lagus sollte der Richtwert aus Vorsorgegründen eingehalten werden. Das wurde bislang durch eine stündliche Stoßlüftung der Räume erreicht. Die Schließung dieser belasteten Kita-Bereiche erfolgte mit Zustimmung des Fachdienstes Jugend des Landkreises. Er ist zuständig für die Planung von Kita-Plätzen.Auf einem Elterninformationsabend am 31. Mai ließen sich nicht alle Befürchtungen der Eltern ausräumen. Inzwischen gingen laut Geschäftsführung anwaltliche Schreiben ein, in denen Schadensersatzansprüche formuliert sind.

Stadt und Kita-Träger warten auf Entscheidung des Landkreises

„Daher gab es ein Gespräch, an dem auch Bürgermeister Thomas Beyer und Landrätin Kerstin Weiss teilnahmen. Der Landkreis wurde gebeten, der Perspektive gGmbH schriftlich zu bestätigen, dass sie die anderen Bereiche der Kita nutzen kann und die Genehmigung hierfür erteilt ist“, informiert Stadtsprecher Marco Trunk. „Diese Antwort blieb aus, woraufhin der Träger auch die Bereiche der Kita schloss, in denen die Geruchsbelästigung leicht unter dem Richtwert lag. Er teilte dies dem Landkreis am 21. Juni mit und sorgte für Ersatzplätze für die betroffenen Familien. Eine Bestätigung, dass diese weniger belasteten Bereiche wieder geöffnet werden können, gibt es vom Landkreis bisher nicht.“

Fachdienst Jugend des Landkreises verweist auf Betriebserlaubnis

Auf OZ-Anfrage verweist der Fachdienst Jugend auf die Betriebserlaubnis, die er der Perspektive Wismar gGmbH für den Betrieb der integrativen Kindertagesstätte „Seebad Wendorf“ erteilt hat. „Diese Betriebserlaubnis berechtigt und verpflichtet den Träger, diese Anzahl von Plätzen (195 – d. A.), die Bestandteil der Jugendhilfeplanung des Landkreises Nordwestmecklenburg ist, sicherzustellen. Soweit die Geschäftsführung des Trägers entschieden hat, einzelne Gruppenräume nicht mehr zu nutzen, ist dies eine Entscheidung des Trägers. Die durch den Landkreis Nordwestmecklenburg erteilte Betriebserlaubnis besteht unverändert fort. Schreiben gleichlautenden Inhalts liegen der Geschäftsführung des Trägers, Frau Seiffert- Schuldt, vor.“

Erneut Raumluftgutachten angefordert

Auf Nachfrage der OZ kann sie dies allerdings nicht bestätigen. Im Gegenteil: Der Landkreis habe Raumluftgutachten nachgefordert, um die Sachlage prüfen zu können. Das seien Unterlagen, die ihm seit Februar vorliegen.Dass die Genehmigung und der Betrieb für die gesamte Kita – also auch für die gesperrten Bereiche – unverändert fortbestehen, teilte der Landkreis unlängst dem Bürgermeister mit. „Eine eindeutige Aussage zur gesundheitlichen Unbedenklichkeit liegt leider bis zum heutigen Tag nicht vor“, erklärt Marco Trunk. „Darum wurde der Landkreis aktuell ausdrücklich gebeten.“ Sollte sie ausbleiben, werden die betroffenen Gruppenräume weiterhin nicht genutzt, teilte der Kita-Träger auf Anfrage mit.

Haike Werfel