Einmal selbst auf eine Rettungsmission gehen, das ist in Warnemünde möglich. Dort befindet sich das Informationszentrum der Seenotretter von Mecklenburg-Vorpommern. Das ist unter anderem mit einem Fahrsimulator ausgestattet. „Mit dem kann man sich zu einer brennenden Segelyacht auf den Weg machen“, erklärt Zentrumsleiter Jörg Westphal.

Am Fahrsimulator bei den Seenotrettern in Warnemünde können Besucher selbst Einsätze fahren.

9000 Besucher empfangen er und seine Mitarbeiter jedes Jahr. Viele versuchen sich am Fahrsimulator. An dem müssen mehrere Aufgaben gelöst werden: „Man muss den Brand löschen, dann das Wasser aus der Yacht pumpen und schließlich ein Seil am Boot befestigen, um es in einen Hafen zu schleppen“, berichtet Westphal. Einige Besucher bräuchten für alles drei Stunden, andere würden es in 30 Minuten schaffen.

Seit 1995 befindet sich das Informationszentrum im Stephan-Jantzen-Haus, nur wenige Meter vom Warnemünder Leuchtturm entfernt. Die ehemalige Besitzerin, Elisabeth von Bär, hat den Seenotrettern das Gebäude geschenkt. Und es passt perfekt zur Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Denn in dem Haus hat Lotsenkommandeur Stephan Jantzen gelebt. Er ist maßgeblich am Aufbau der ersten Rettungsstation der DGzRS an der mecklenburgischen Küste in Warnemünde beteiligt gewesen. Von dort aus hat er als Vormann der Station zwischen 1867 und 1903 mit seiner Freiwilligen-Mannschaft mehr als 80 Menschen aus Seenot gerettet – mehrfach unter Einsatz seines eigenen Lebens.

Zu Ehren des Warnemünders hat die DGzRS nach der Wiedervereinigung 1990 ihren seinerzeit modernsten Seenotkreuzer auf den Namen „Vormann Jantzen“ getauft. Er war anfangs auch im Ostseebad stationiert, mittlerweile ist er als Reserveschiff auf wechselnden DGzRS-Stationen an der Ostsee im Einsatz.

Die Besucher können im Jantzen-Haus nicht nur den Fahrsimulator ausprobieren. In einer kleinen Ausstellung mit historischer Rettungsausrüstung und Seenotkreuzer-Modellen erfahren die Gäste etwas über den Alltag und die Ausrüstung der Seenotretter. Außerdem bietet das Team um Jörg Westphal regelmäßig Vorträge, Veranstaltungen und Gruppenführungen für die ganze Familie an. „Das Angebot wird gern genutzt, es kommen viele Schulklassen, aber auch Geburtstagskinder, die statt Geschenken lieber einen Ausflug zu uns unternehmen möchten“, berichtet Westphal.

Gern verbinden die Gruppen den Besuch des Zentrums mit einer Stippvisite des Seenotkreuzers „Arkona“. Der ist seit 2003 in Warnemünde stationiert und befindet sich nur wenige Meter entfernt am Alten Strom. Geöffnet ist das Informationszentrum der Seenotretter täglich von 10 bis 17 Uhr.

ks