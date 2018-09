Wismar

Stark betrunken hat ein 68-Jähriger am Montag in Wismar einen Verkehrsunfall verursacht. Die Kollision ereignete sich im Kreisverkehr an der Zierower Landstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte der 68-jährige Fahrer eines Renault das Bremsen eines vorausfahrenden Renault zu spät und fuhr auf. Der entstandene Schaden war gering und belief sich auf circa 100 Euro, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme maßen die Polizeibeamten bei dem 68-Jährigen aber einen Atemalkoholwert von über 2,5 Promille. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.

OZ