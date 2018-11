Wismar

„Es kann doch sein, dass ich das selbst mal brauche! Und dann hoffe ich, dass andere für mich gespendet haben“, kommentiert Dietmar Lantzsch (62) seine Blutspende. Er gehört zu den 58 Männern und Frauen, die bei der großen Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsmanagement der Stadtverwaltung im Wismarer Rathaus mitgemacht haben. Zum 11. Mal wurde deshalb ins Rathaus eingeladen.

Die Liegen und medizinischen Gerätschaften bieten im historischen Bürgerschaftssaal einen ungewöhnlichen Anblick. Die Spender weisen sich aus, ihre Körpertemperatur und der Hämoglobinwert werden vor Ort gemessen. Über einen Fragebogen muss geklärt werden, ob es Gründe gegen eine Blutspende gibt. „Wenn jemand zum Beispiel gerade in bestimmten Ländern mit Infektionsgefahr war“, erklärt Medizinerin Sabine Richter. Erst wenn die Ärztin ihre Zustimmung gibt, darf gespendet werden.

Spende rettet Leben

Die vier Liegen im Bürgerschaftssaal sind schnell besetzt. „Die Aktion wird immer gut angenommen, aber wir würden natürlich auch mehr Spender in der Zeit schaffen“, schmunzelt Domenico Kitzmann, Angestellter des Blutspendedienstes des DRK. Die Ausreden der Nichtspender kennt er. „Keine Zeit oder sie trauen sich nicht. Dabei ist die Spende gut für den Körper. Bei jeder Spende wird das Blut untersucht. Die Spende hilft gegen Bluthochdruck und der Körper erzeugt neues, frisches Blut!“

Das Wichtigste: Die Spende rettet Leben, im Zweifelsfalle auch das eigene. Der Wismarer Feuerwehrmitarbeiter Dietmar Lantzsch spendet seit gut 40 Jahren, „immer zwei- bis dreimal im Jahr, so wie ich mich fühle.“ Er mache das nicht nur für die Mitmenschen, sondern auch für sich selbst. „So regeneriert sich doch auch mein Blut, ich habe so frischeres Blut im Körper“, beschreibt er beim „Pumpen“. Keine 15 Minuten liegt er so und pumpt das eigene Blut aus dem Körper. „Die Vene gibt es sonst nicht in diese Richtung ab“, erklärt Vollblutentnahmeschwester Sandra Lübken. Um 530 Gramm beziehungsweise 450 Milliliter Blut erleichtert freut sich der Spender auf das zweite Frühstück im Senatszimmer des Rathauses, das es als Dankeschön fgibt.

Student Bernd Will ist das zweite Mal in seinem Leben Blut spenden. „Meine Schwester ist Krankenschwester und hat mir erzählt, wie wichtig das ist“, erzählt er. „Das Blut wird ja nicht nur für den Notfall, für Unfallopfer und Operationen gebraucht“, wirbt Ärztin Sabine Richter.

Statistisch gesehen wird das meiste Spenderblut zur Behandlung von Krebspatienten benötigt. Es folgen Erkrankungen des Herzens, Magen- und Darmkrankheiten, Sport- und Verkehrsunfälle. Unfallopfer brauchen bei bestimmten schweren Verletzungen zum Beispiel mindestens zehn Blutkonserven, sprich zehn Spender. Pro Patient.

„Spenden kann jeder ab 18 Jahren“, erzählt die Ärztin. Vorausgesetzt, der Mensch ist gesund und nimmt nicht zu viele Medikamente. „Erstspender dürfen maximal 65 Jahre alt sein, regelmäßige Spender maximal 73 Jahre.“ Direkt vor dem Termin sollten Blutspender gut gegessen und getrunken haben.

870 Euro für Weihnachtsaktion

Das Blutspenden im Rathaus half im doppelten Sinne. Denn DRK und Krankenhaus spenden für die Aktion „Helfen bringt Freude“, die große Weihnachtsspendenaktion der OSTSEE-ZEITUNG. 870 Euro sind zusammengekommen, das Sana Hanse-Klinikum hat 10 Euro je Blutspender für die OZ-Weihnachtsaktion gegeben, das DRK 5 Euro je Spender.

Im Sana Hanse-Klinikum gibt es regelmäßig Blutspendetermine. Am 23.11. von 14 bis 18 Uhr, am 11. Dezember von 15 bis 19 Uhr und am 28.12. von 14 bis 18 Uhr können Spender vorbeikommen und Leben retten.

Nicole Hollatz