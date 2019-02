Wismar

Seit Ende Dezember gibt es eine neue Baustelle im Alten Holzhafen. Schräg hinter der „Seeperle“ soll ein viergeschossiges Bürogebäude mit Tiefgarage entstehen: ein roter Klinkerbau mit bodentiefen Fenstern und gläsernem Treppenhaus. Christiane und Irmfried Riedel als Bauherren wollen Interessenten Geschäfts-, Praxis- und Büroräume bieten. Ihr Projekt befand der Unesco-Welterbebeirat schon in der ersten Runde als gelungen.

Die Computeranimation zeigt, wie das Büro- und Geschäftsgebäude aussehen wird. Quelle: privat

„Das Grundstück stand zum Verkauf. Uns hat die Lage sehr gut gefallen. In der Nähe zum Alten Hafen ist viel im Entstehen“, sagen die Eheleute, die in Moidentin zu Hause sind. Mehrere Anfragen von Geschäftsleuten und Ärzten haben sie bereits erreicht. „Wir wollen die Gebäudehülle schaffen und mit den künftigen Mietern den Innenausbau individuell nach ihren Wünschen planen. Dabei richten wir uns nach dem jeweiligen Flächenbedarf.“ Die kleinste Gewerbeeinheit soll mindestens 80 bis 100 Quadratmeter umfassen. Eine komplette Etage bietet etwa 400 Quadratmeter Fläche. Auch danach habe sich ein Interessent schon erkundigt. Das Staffelgeschoss mit umlaufender Terrasse verfügt über 250 Quadratmeter. „Unser Ziel ist es, das Gebäude spätestens im März nächsten Jahres fertigzustellen“, berichten die Investoren. Interessierte können sich gern melden (Telefon 0172-388 40 09).

Die Bauherren Irmfried und Christiane Riedel Quelle: Haike Werfel

Dass die attraktive Hafenlage auch ihre Schattenseiten hat, war den Bauherren bewusst. Sowohl die Hochwassergefahr hatten sie bei ihrem Projekt im Blick als auch den schwierigen Baugrund. „Da kommt man um eine teure Tiefengründung nicht umhin“, sagt Irmfried Riedel. Etwa 80 Betonpfähle werden bis zu 30 Meter tief in den Boden gebohrt. „So tief kann es nicht jede Firma“, erfuhren die Eheleute. Sie fanden mit der Franki Grundbau GmbH einen Spezialisten aus Seevetal, der ein besonders geräuscharmes Verfahren ohne Erschütterungen anwendet. Es werden Vollverdrängungspfähle in den Boden gebohrt. „Das ist für uns nicht nur der sicherste Pfahl, sondern mit dieser Technik reduziert sich auch die Anzahl und damit die Bauzeit“, erläutert Christiane Riedel. „Nächste Woche soll die Pfahlgründung beendet sein.“

Im Anschluss folgen Tiefbauarbeiten. Anfang März soll die Sohlplatte gegossen und ab Mai/Juni der Rohbau begonnen werden. „Der soll zum Jahresende stehen“, schildert Irmfried Riedel die geplanten Bauabläufe. „Damit haben wir für gut ein halbes Jahr Arbeit für unsere Beschäftigten“, erklärt der Geschäftsführer der Firma pick bau in Steffin. Sie ist im Tief-, Rohrleitungs- und Hochbau tätig.

Wegen der Hochwassergefahr im Hafenbereich wird der Zugang zum Bürogebäude 80 Zentimeter über Straßenniveau sein. Über eine Treppenanlage beziehungsweise eine Rampe gelangt man ins Gebäude. „Die Räume im Erdgeschoss sind oberhalb von 2,90 Meter, um eine Überschwemmung auszuschließen“, sagt Christiane Riedel. Möglich wäre im Parterre auch ein Ladengeschäft mit Lagerfläche. In der Zufahrt zur Tiefgarage ist ein Schott vorgesehen. Die Bauherren verweisen auch auf die Barrierefreiheit ihres Gebäudes. Von der Tiefgarage geht’s per Aufzug in die Obergeschosse.

Haike Werfel