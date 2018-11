Wismar

Starkstromleitungen, Schnellzüge, Schranken, Autoverkehr an Übergängen – am Bahnhof Wismar lauert so manche Gefahr auf Zugreisende. Vor allem für Kinder kann es schnell gefährlich werden. Um ihnen das überhaupt bewusst zu machen, haben Präventionsberater der Bundespolizei am Montag und Dienstag mit den vierten Klassen der Rudolf-Tarnow-Schule das richtige und sichere Verhalten am Bahnhof geübt.

Bundespolizei, Lehrer und Schüler haben sich ein Autowrack angeschaut, das von einem Zug überrollt wurde. Quelle: Michaela Krohn

Dabei haben die Beamten, die für ganz Westmecklenburg zuständig sind, nicht nur auf die Theorieeinheit im Unterricht gesetzt. Am Bahnübergang an der Poeler Straße haben sie gemeinsam mit den Lehrerinnen gezeigt, wie der richtig überquert wird. Großen Eindruck hat zudem ein Autowrack gemacht. Das hatten die Beamten auf einen Hänger geladen. Viel übrig ist von dem Auto nicht mehr, das einst von einem Zug überrollt wurde. „Der Fahrer hatte damals Glück“, berichtet Polizeihauptmeister Waldeck. Dennoch enden Unfälle an Bahnhöfen oft tödlich – so wie im Dezember letzten Jahres, als zwei Männer, die auf eine Lok geklettert waren, durch einen Stromschlag starben (die OZ berichtete).

Wer am Bahnhof spielt, riskiert sein Leben

Auch Kinder nutzen vor allem die Gleise immer wieder als Spielplatz. „Im vergangenen Jahr mussten wir sogar zweimal das Jugendamt einschalten“, sagt Polizeihauptmeister Stanulla. Dabei liege das Problem nicht nur in der Unwissenheit der Kinder. „Auch viele Erwachsene und Eltern wissen nicht, welche Gefahren am Bahnhof lauern“, sagt er. Ein Starkstromkabel, das 15000 Volt führt, müsse man zum Beispiel nicht einmal berühren. Ein Abstand von eineinhalb Metern reiche schon aus, um sich tödlich zu verletzen. „Wir Präventionsberater sind alle schon Jahrzehnte im Einsatz. Wir haben viel gesehen und wollen mit der Schüleraktion solche Unfälle vermeiden“, erklärt Stanulla.

Nach dem Präventionstag gab es für alle Kinder einen „Ausweis“ der Bundespolizei für die erfolgreiche Teilnahme. Quelle: Michaela Krohn

Auch die weiße Linie an den Bahnsteigen werden von vielen Kindern übertreten. „An einigen Bahnhöfen fahren die Züge mit Tempo 190 oder mehr durch“, betont Stanulla. Wer zu dicht am Gleis stehe, spielt so mit seinem Leben.

Lehrer und Schüler von Aktion begeistert

Angeregt wurde der Präventionstag von einer Mutter, deren Kind die Tarnow-Schule besucht. „Das ist eine tolle Aktion gewesen. Die Kinder waren begeistert und haben gut mitgemacht. Es wäre schön, wenn wir das regelmäßig mit den Schülern veranstalten könnten“, sagt Lehrerin Anke Bollbuck.

Am Bahnübergang Poeler Straße in Wismar üben die Kinder das Überqueren der Gleise. Quelle: Michaela Krohn

Eines der Mädchen aus der vierten Klasse hatte auf dem Bahnsteig „zugegeben“, dass es ab und zu dort spiele. „Ihr war gar nicht bewusst, wie gefährlich es dort ist und vor allem, dass es auch verboten ist“, sagt Stanulla. Der Tag am Bahnhof habe zumindest einen bleibenden Eindruck hinterlassen – auch bei den anderen Kindern. Letztendlich gab es für sie von der Bundespolizei noch einen „Ausweis für Kinder“.

Michaela Krohn