Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland an neun Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern verliehen – darunter an zwei Frauen aus Nordwestmecklenburg. Eine Ausgezeichnete ist die Wismarerin Karin Lechner. Sie hat die Ehrung erhalten für ihr Engagement als langjähriges Betriebsratsmitglied bei der Deutschen Bahn AG, in der Kommunalpolitik und als Vorsitzende des Seniorenbeirates der Hansestadt. Laut Schwesig setze sich Lechner „vor allem für die Belange älterer Menschen ein, beispielsweise für die Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Stadt. Sie bringt sich auch in die 2013 gegründete Arbeitsgruppe ,Wohnen im Alter’ ein und leistet dort eine wichtige Arbeit“. Mit dem Stadtjugendring hat Karin Lechner außerdem einen Computerkurs für die Generation 55+ entwickelt. Eingebracht hat sie sich zudem beim ÖPNV und beim Sportentwicklungsprogramm.

Dr. Erna Schreiber Quelle: HWI

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Dr. Erna Schreiber aus Alt Farpen. Sie erhielt das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für ihr intensives Engagement im Naturschutz. Laut der Regierungschefin habe sich Erna Schreiber insbesondere dem Erhalt des Lebensraums Salzgras verschrieben und betreue die Vorkommen des Wismarschen Fingerkrauts. Sie machte eine Reihe von floristischen Neufunden, veröffentlicht regelmäßig umfangreich und fundiert in den Botanischen Rundbriefen und leitet botanische und ornithologische Führungen. 2002 betreute Dr. Schreiber ein Projekt, das sich der gezielten Entwicklung neuer Magerrasenbiotope auf einer Ansiedlungsfläche im Umfeld des Kiestagebaus Mankmoos in Nordwestmecklenburg widmete. Dieses Projekt wurde 2012 mit dem Rekultivierungspreis des Landes ausgezeichnet. Schwesig: „Frau Dr. Schreiber zeigt einen außergewöhnlichen Einsatz bei der Erforschung und Erhaltung der Tier- und Pflanzenarten in der Wismarbucht.“

