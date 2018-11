Wismar

Rund 3600 Quadratmeter hat der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg e. V. Am Lembkenhof erworben: ein Winkel-Grundstück mit Ostseeblick. Auf dem verwilderten Areal – 50 Meter hinter der Sporthalle an der Lübschen Burg – soll im nächsten Jahr eine Betreuungseinrichtung für 84 Kinder im Alter von zwei Monaten bis zum Schuleintritt entstehen. Die Kita wird 24 Plätze in der Krippe und 60 im Kindergarten bieten. Der Träger investiert rund 2,7 Millionen Euro in das Bauvorhaben.

„Unsere Einrichtung wird ihren Schwerpunkt auf Sport- und Bewegungsangebote und -anreize legen“, sagt Vorstandsvorsitzender Ekkehard Giewald. Drei Planungsbüros wurden beauftragt, Entwürfe für die Kita anzufertigen. „Bis Weihnachten wollen wir gemeinsam mit dem Aufsichtsrat eine Entscheidung treffen, welches Projekt wir umsetzen.“ Ziel ist es laut Giewald, im dritten Quartal 2019 mit den Bauarbeiten zu beginnen. Der Name der künftigen Kita steht schon fest. Sie wird „Champinis“ heißen.

Turnraum auf 90 Quadratmetern

Geplant ist, ein zweigeschossiges Gebäude zu errichten. Aufgrund des pädagogischen Profils einer Sport- und Bewegungskindertagesstätte soll das Haus im Erdgeschoss einen etwa 90 Quadratmeter großen Turn- und Bewegungsraum erhalten. Ausgestattet zum Beispiel mit Rollbrettern, großen Stoffbausteinen, Fahrzeugen, Reifen, Kegeln und weichen Bodenmatten soll er die Kinder zur selbstständigen Bewegung einladen. Angedacht ist ebenso ein sogenannter „Sporthallencharakter“ mit aufgezeichneten Feldlinien, Barren, kleinen Kästen, Hangelmöglichkeiten, Bänken und einer Sprossenwand. „Hier werden neben den Sportangeboten der Erzieher auch jene mit den Kooperationspartnern stattfinden“, berichtet Giewald. „Im Rahmen des Projektes ,KinderBewegungsLand’ des Landessportbundes wird die TSG Wismar unser kooperierender Sportverein sein.“ Auch der FC Anker Wismar und die Schwimmschule „Wasserhüpfer“ seien für eine Kooperation bereit.

„Der Raum kann vielfältig genutzt werden: als Treffpunkt, zentraler Veranstaltungsort sowie als Früh- und Spätdienstraum“, ergänzt Kathrin Konietzke, Vorstand beim DRK-Kreisverband.

Krippenbereich im Erdgeschoss

Im eingeschossigen Gebäudeflügel soll die Krippe untergebracht werden. Die beiden Gruppen mit je zwölf Kindern erhalten Gruppen-, Neben- und Schlafräume sowie einen gemeinsamen Bad- und Sanitärraum. Entsprechend dem bewegungspädagogischen Konzept ist in jedem Krippenraum eine zweite Ebene geplant mit grob- als auch feinmotorischen Bewegungsanreizen an den Wänden und auf dem Boden.

Das Erdgeschoss des anderen Gebäudeflügels sieht außer dem Turn- und Bewegungsraum auch einen Mehrzweckraum vor. Den können die Kindergartenkinder als Mensa nutzen. Zudem soll das Erdgeschoss eine Kinder- Küche, Kinder-Toiletten sowie eine Küche, Lager und Hauswirtschaftsraum beherbergen.

Verbunden sind beide Erdgeschossbereiche durch einen zentralen, offenen und einladenden Eingangsbereich mit Foyercharakter sowie mit praktischen Elementen wie Wagenraum und zwei Schuhräumen für die Krippe und den Kindergarten, einem Besucher-WC, einer Toilette fürs technisches Personal und einer vom Außengelände begehbaren Kindertoilette.

Funktionsräume im Kindergarten

Im Obergeschoss dieses Gebäudeflügels soll der Kindergarten eingerichtet werden. „Aufgrund der offenen Gruppenstruktur ersetzen wir die klassischen Gruppenräume durch Funktionsräume“, erläutert Kathrin Konietzke. Hier soll sowohl der Bewegungsgedanke berücksichtigt als auch Bildung im Sinne einer ganzheitlichen Förderung der Kinder ermöglicht werden. Die Drei- bis Sechsjährigen werden beispielsweise einen Bauraum, ein Atelier zum Malen, Gestalten und Basteln, eine Bibliothek und eine Lernwerkstatt erhalten. Zudem ist ein Snoozleraum als Rückzugs- und Entspannungsort geplant. Die klassischen Nebenräume können als Lese-, Musik-, Verkleidungs- oder Experimentierraum genutzt werden. Nicht zuletzt soll ein großer Bewegungsflur zentral im Obergeschoss integriert werden. Außerdem ist eine Dachterrasse vorgesehen.

Viel Platz zum Spielen im Freien

Das Grundstück ermöglicht mit rund 1500 Quadratmetern auch einen großzügigen Spielplatz. „Er wird vielfältige Bewegungsmöglichkeiten für alle Kinder bieten“, sagt Ekkehard Giewald. Bäume auf dem naturbelassenen Areal sollen als Schattenspender erhalten bleiben.

Zwölf pädagogische Fachkräfte werden die Kinder betreuen. Eine Schließzeit der Kita während der Sommerferien ist laut Giewald nicht vorgesehen.

Zwölf Kitas 11 Kindertagesstätten und einen Hort betreibt der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Nordwestmecklenburg. In Wismar ist er Träger der Kita „Am Holzhafen“. Mehr im Internet: www.drk-nwm.de

Haike Werfel