Wismar

Das Dach ist ab. Ein Abrissunternehmen hat die Jahrhunderte alte Dachkonstruktion eines der beiden Brandhäuser am Wismarer Marktplatz abgenommen. Das Holzgestell befindet sich derzeit noch auf dem Hinterhof des Hauses – genau an dem Platz, an dem einst „Werner’s Eiscafé“ stand, das bereits durch dasselbe Unternehmen nach dem verheerenden Feuer vom April abgerissen werden musste. Die Holzbalken des Dachstuhls werden nun allerdings nicht entsorgt. Sie werden zunächst bei dem Abrissunternehmen eingelagert und dort aufgebewahrt. Sie sollen beim Wiederaufbau des Hauses erneut verwendet werden.

Michaela Krohn