Wismar

Kunst, Spiel und Spaß – am Wochenende ist wieder einiges los in der Region: In Wismar lädt morgen die Freiwillige Feuerwehr Wismar-Altstadt zu einem Mitmach-Tag ein. Mit schwerem Gerät werden Autos aufgeschnitten, Feuer werden gelöscht. Von 10 bis 15 Uhr kann sich jeder vor dem Gerätehaus am Kagenmarkt ausprobieren. Die Schutzausrüstung wird bereitgestellt. Zur Stärkung gibt es für die Besucher Leckeres vom Grill und Getränke. Auch die Jugendfeuerwehr ist vor Ort und gibt Informationen zu ihrer Arbeit.

Wer an Musik interessiert ist, sollte unbedingt morgen Abend bei den „Zollhausboys“ vorbeischauen. Von 19.30 bis 21.30 präsentieren sie zum Auftakt der interkulturellen Woche Lieder, Poetisches und Kabarett aus Aleppo, Bremen und Kobani. Die Akteure setzen sich auf der Bühne mit Themen wie Flucht, Heimat und Fremdheit auseinander. Die Szenen beruhen auf den Erlebnissen von Geflüchteten. Die Musik der „Zollhausboys“ will Brücken zwischen Menschen verschiedenster Kulturen schlagen und die Willkommenskultur aufrechterhalten. Die Aufführung ist im Theater der Hansestadt Wismar, Bürgermeister-Haupt-Straße 14, zu sehen. Der Preis beträgt 15 Euro, ermäßigt elf Euro.

Nostalgiker kommen ebenfalls morgen auf ihre Kosten: Am Phantechnikum in Wismar treffen sich Oldtimerfans zum Moskwitschtreffen. Gegen 15 Uhr ist die Ankunft der etwa 40 Fahrzeuge geplant, um 16 Uhr gibt es eine Stadtrundfahrt für die Teilnehmer, die Autos bleiben für Fotos auf dem Platz.

Außerdem findet im Phantechnikum, dem technischen Landesmuseum, eine Plattenbörse statt. Sie öffnet um 10 Uhr.

Leute, die Kultur schätzen und an der Baugeschichte des Landes interessiert sind, können am Sonntag zahlreiche Denkmäler besuchen. Neben privaten und städtischen Einrichtungen öffnen auch ganz viele Kirchen in der Region ihre Türen und bieten Führungen an, unter anderem die Heiligen- Geist-Kirche Wismar, die Dorfkirche in Dorf Mecklenburg und das Zisterzienserinnenkloster St. Maria in Neukloster.

Am Sonnabend um 19 Uhr feiert der Dokumentarfilm „Verrückt nach Kino!“ von Carmen Blazejewski (Regisseurin) und Andreas Höntsch (Kameramann) in Ilow seine Mecklenburg-Vorpommern-Premiere. Wunderschöne Orte in MV, in denen der moderne Landfilm zu Hause ist, werden vorgestellt. Aber auch kulturelle Initiativen, die das Leben in den Dörfern bereichern. Die Besucher erwartet ein Begrüßungssekt und ein Büffet. Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 10 Euro. Kartenreservierungen sind telefonisch möglich unter 03841/385927 sowie per Mail unter info@kulturwirkstatt-ilow.de. Auch die Abendkasse hat geöffnet.

Beim Opel-Treffen haben die Organisatoren einen Anmelderekord verzeichnet. Heute präsentieren sich die Rüsselsheimer Karossen auf dem Parkplatz entlang der Wohlenberger Wiek. Anschauen und Nachfragen ist ausdrücklich erlaubt. Organisiert wird das Event vom Opel-Team Boltenhagen und dem Opel-Club Rostock.

Schröder Kerstin