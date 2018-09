Wismar

Bereits am morgigen Freitag lädt das Stadtgeschichtliche Museum zu einer After-Work-Führung ein. Ab 18.30 Uhr begleitet sie Historiker Maximilian Marotz an diesem Abend in einem Rundgang durch das Museum. Dabei werden diesmal Objekte des Brauhauses und Wismar als Stadt des Bierbrauens und -trinkens unter die Lupe genommen. Im Anschluss ist Zeit für geselliges Beisammensein, natürlich bei einem Glas Bier. Das erste Glas geht auf’s Haus. Die Preise variieren von 7 bis 15 Euro. Reservierungen: 03841/2243110.

Für Fans des Radsports findet am Sonnabend, 15. September, eine Tour nach Grevesmühlen statt. Entlang des Ostseeküstenradweges geht es zum Anleger nach Hohen Wieschendorf, wo die Teilnehmer eine Frühstückspause einlegen. Nach der Ankunft in Grevesmühlen werden die Teilnehmer den Ploggensee umfahren. Zur Mittagspause kann dann im Hähnchen-Eck eingekehrt werden. Später kehren sie über den Everstorfer Forst und Hohenkirchen nach Wismar zurück. Die Länge der Radtour ist circa 65 Kilometer, die Leitung übernimmt Vera Monitz. Treff ist um 9 Uhr neben dem Rathaus in Wismar.

Ebenfalls am 15. September findet ab 14 Uhr der Tag des Friedhofs auf dem Vorplatz der Trauerhalle des Friedhofs Wismar statt. Die Friedhofsverwaltung, Bestatter, Vereine und viele andere laden zu einem informativen Nachmittag ein. Individuelle Gespräche und Führungen werden angeboten. Für Musik sorgt die Big Band der Kreismusikschule. Um 15.45 Uhr werden die Besucher zu Grabstätten Wismarer Persönlichkeiten geführt.

Im Rahmen der Interkulturellen Woche wird das „Fest der Demokratie – Fest der Vielfalt“ am 15. September von 14 bis 18 Uhr im Bürgerpark gefeiert. Schirmherrin ist Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider. Die Hansestadt Wismar, der Landkreis Nordwestmecklenburg sowie regionale Vereine und Verbände laden mit einem vielfältigen Programm für Groß und Klein ein.

Unter anderem kann man sich auf einen Kletterturm, Hüpfburgen, Kinderschminkstände und eine Märchenerzählerin freuen. Für Verpflegung ist gesorgt. Der Höhepunkt wird eine Ballonaktion vom Regionalzentrum für demokratische Struktur. Auf der Bühne wird „ The Jellyfish Jazz Orchestra“ ,eine junge Bigband, die Veranstaltung musikalisch eröffnen. Weitere Highlights sind die Auftritte von Straßenmusiker „Öxl“ und der Theatergruppe der Wismarer Werkstätten.

Am Sonntag, 16. September, hat jeder von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, defekte Geräte zur Reparatur in den TiL (Bauhofstraße 17) zum Repair-Café zu bringen. Fast jedes Gerät kann dort repariert werden. In geselliger Runde werden gemeinsam Probleme gelöst, wird geforscht und vieles mehr.

Baron Vincent