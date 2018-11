Wismar

Der Stadtverband Wismar der Linken hat seine Kandidaten für die Wahl der Bürgerschaft im kommenden Jahr aufgestellt. Insgesamt treten 16 Frauen und Männer an. An der Spitze stehen in beiden Wahlbereichen mit Renate Lüders und Christa Hagemann zwei erfahrene Kommunalpolitikerinnen. Auf Platz zwei folgt in beiden Bereichen der Kreisvorsitzende der Linken Horst Krumpen.

Krumpen hat bei der Gesamtmitgliederversammlung als stellvertretender Stadtvorsitzender die ersten Eckpunkte des Wahlprogramms vorgestellt. So soll das Thema soziale Gerechtigkeit in der Stadtgesellschaft wieder in das Zentrum des Handelns gerückt werden. Auch der Bürgerwille soll stärker als bisher berücksichtigt werden, so Krumpen. Auch der Öffentliche Personennahverkehr in Wismar und gleiche Lebensbedingungen in allen Stadtteilen sollen eine wichtige Rolle spielen. Anfang 2019 soll das genaue Programm von den Parteimitgliedern verabschiedet werden.

Zur Galerie Die Kandiaten – von Andreas Behm und Andre Buchholz gibt es keine Fotos

In beiden Bereichen treten die Kandidaten in unterschiedlicher Platzierung an. Hier die Listen im Detail: Im Wahlbereich 1 (Wendorf/Friedenshof) wollen folgende Kandidaten einen Platz in der Bürgerschaft: Christa Hagemann, Horst Krumpen, Gabriele Sauerbier, Robert Alexander Warna, Marion Wienecke, Bernd Hilse, Sabine Wolny, Roland Kargel, Renate Lüders, Reinhard Sieg, Harald Kothe, Heinz-Otto Schönhoff, Andre Buchholz, Klaus Schiffer (parteilos), Detlef Bojahr und Andreas Behm. Im Wahlbereich 2 (Altstadt/Dargetzow/Kargenmarkt) sieht die Platzierung wie folgt aus: Renate Lüders, Horst Krumpen, Marion Wienicke, Roland Kargel, Christa Hagemann, Robert Alexander Warna, Sabine Wolny, Reinhard Sieg, Gabriele Sauerbier, Andreas Behm, Heinz-Otto Schönhoff, Andre Buchholz, Harald Kothe, Klaus Schiffer (parteilos), Detlef Bojahr und Bernd Hilse.

Kerstin Schröder