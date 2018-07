Wismar

Die Liebe hat Elvira Wenzel von der Ukraine nach Deutschland geführt. Seit 2010 lebt sie in Krusenhagen bei Wismar. Arbeit hat die 50-Jährige im Hospiz im Schloss Bernstorf gefunden. „Ich war in meiner Heimat Englischlehrerin, aber das Diplom ist hier nicht anerkannt worden“, bedauert sie. Sie hatte zwei Möglichkeiten: den Kopf in den Sand stecken oder sich eine neue Perspektive suchen. Schließlich lernte sie zur Pflegefachkraft um, arbeitete zunächst in einem Pflegeheim und ambulant. Die Arbeit im Hospiz mache ihr Spaß, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. „Ich habe am Anfang viel geweint, wenn Gäste verstorben sind“, gibt sie zu. Ablenkung sucht sie in ihrem großen Garten und bei ihrer Tochter, die in Prag lebt und mit der sie fast täglich skypt.

Franke Jana