Wismar

Zwei Diebe sind am vergangenen Freitag gegen 16.35 Uhr an der Frischen Grube in Wismar in eine Wohnung eingedrungen. Diese befindet sich im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Die Täter nutzten eine Leiter. Sie stiegen über den Balkon und durch die dort offen stehende Tür in die Räume ein. Auf der Suche nach Wertgegenständen weckten sie die schlafende Bewohnerin und flüchteten dann mit Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro.

Beamte des Polizeihauptrevieres Wismar leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03841/2030 entgegen.

Asmus Sven