Wismar

Während des Schwedenfestes in Wismar gibt es nicht nur nachgestellte historische Schlachten auf dem Marktplatz zu sehen, sondern auch ein paar mehr Schiffe im Alten Hafen. Neben dem Lotsenschoner „Atalanta“ und der Poeler Kogge „Wissemara“, die auch ihren Heimathafen in der Hansestadt Wismar haben, ist zudem der Dampf-Eisbrecher „Stettin“ aus Rostock gekommen und hat in direkter Nachbarschaft zu den Segelschiffen am Alten Hafen festgemacht.

Lotsenschoner, Kogge und Dampf-Eisbrecher – während der Schwedentage in Wismar kommen auch Schiffsfans auf ihre Kosten. Wer nicht nur von der Kaikante gucken möchte, kann Ausfahrten buchen.

Alle drei Schiffe bieten während der Schwedentage Besichtigungen beim Open-Ship und Törns in der Wismarbucht an. Zudem können Rundfahrten mit den Fahrgastschiffen der Adler-Flotte gebucht werden.

Michaela Krohn