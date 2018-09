Wismar

Mit ihrer Musik haben sie Tausende Herzen erobert – dafür sind die Wismarer Sänger ausgezeichnet worden: Die Kulturpreise des Landkreises gehen an den Shantychor Blänke und die Jugendlichen vom Verein „Jauxi! Entertainment“.

Die Freude über die Auszeichnungen ist groß: „Der Preis motiviert uns weiterzumachen“, sagt Peter Schallje vom Shantychor gerührt. Schließlich seien alle Männer schon etwas älter. Aber: „Wir sind mit Freude dabei.“ Neben der Auszeichnung bekommt der Chor auch ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro. Der Chor singt seit 1997 für sein Publikum Lieder von der Seefahrt, Häfen und Schiffen. Bis zu 50 Auftritte haben die Männer im Jahr. Auch jedes Kreuzfahrtschiff, das den Wismarer Hafen anläuft, begrüßen oder verabschieden sie mit maritimen Liedern.

Die Jugendlichen vom Wismarer Verein „Jauxi! Entertainment“ haben im Herbst 2016 das Musicalprojekt „Hairspray –jetzt erst Recht“ initiiert und arbeiten gerade an ihrem dritten Stück. Ihre Vorstellungen sind ausverkauft – und erst in dieser Woche hat die bekannte Sängerin Maite Kelly von der Kelly Family die jungen Leute mit einem Integrationspreis der Bertelsmann Stiftung ausgezeichnet (die OZ berichtete). Die zweite Ehrung innerhalb weniger Tage macht Mitglied Willi Sellmann sprachlos: „Es ist unglaublich, überwältigend.“

Etwa 160 Gäste hat Landrätin Kerstin Weiß (SPD) gestern bei ihrem Jahresempfang in der Marina Hohen Wieschendorf begrüßt und in ihrer Rede den Stellenwert der Kultur hervorgehoben: „Den Mitgliedern des Kreistages ist es ein besonderes Bedürfnis, Kunst und Kultur in unserer Region zu fördern.“ Für den Bereich seien im vergangenen und in diesem Jahr jeweils 168 000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt worden. Und: „Wenn ich die Entwicklung richtig sehe, wird es da wohl eine Aufstockung im Haushalt 2019 geben, da wir die Arbeit wertschätzen und sie für den Landkreis unverzichtbar ist.“

Auch allen Ehrenamtlern dankt die Landrätin, die sich als Gemeindevertreter, im Schulförder-und Seniorenverein, im Kirchgemeinderat, für Menschen in Notlagen oder in Initiativen gegen Rechtsextremismus engagieren. Stellvertretend für alle hat Kerstin Weiß vier Nordwestmecklenburger mit der Ehrennadel ausgezeichnet: Christl Goldack von der Klöppelgruppe aus Wismar, die die alte Handarbeitstechnik seit fast 30 Jahren pflegt. Claudia Baude, die sich in der Elterninitiative für die Kita Dreveskirchen engagiert. Peter Szibor von der DRK-Wasserwacht Grevesmühlen, der Menschen mit Sehbehinderungen das Schwimmen ermöglicht, indem sie Hunde an ihre Seite bekommen. Und Torsten Schmidt von der Freiwilligen Feuerwehr Gägelow, der seit 1997 ehrenamtlicher Brandbekämpfer ist und auch Jugendliche ausbildet.

