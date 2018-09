Wismar

Neben vier Teilzeitbeschäftigten ist sie die einzige Vollzeitkraft beim Caritasverband in Wismar. Marianne Plogsties arbeitet seit zehn Jahren als Betreuerin und kümmert sich um die Anliegen von Menschen, die es selbst einfach nicht mehr schaffen: Demente Senioren oder psychisch Erkrankte. „Aber da gibt es beispielsweise auch den Polizeibeamten, der im Einsatz einen Stein an den Kopf bekommen hat und unter massiven Hirnschädigungen leidet“, sagt die Diplomsozialarbeiterin und Sozialpädagogin, „das ist ein sehr anspruchsvoller, aber auch interessanter Beruf“.

Vergütungssätze seit 13 Jahren nicht gestiegen, Gehälter schon

Trotz der wichtigen Aufgabe fürchten die Betreuungsvereine um ihre Existenz - und das bundesweit. Der Grund: Seit 2005 sind die vom Land gezahlten Betreuungspauschalen nicht mehr angepasst worden. Gleichzeitig stiegen aber die Tarif-Gehälter an. Die Vereine nehmen also weniger Geld ein, als sie für ihre Arbeit ausgeben müssen. Wie der Bundesverband der Berufsbetreuer mitteilt, werden lediglich 3,3 Stunden pro Betreuungsfall im Monat vergütet. Geleistet werden allerdings 4,1 Stunden. Die Folge: Vereine schließen.

Betreuer unterstützen vor allem bei rechtlichen Angelegenheiten

Und das ist umso dramatischer, wenn man bedenkt, was diese alles leisten. „Wir sind Lebensmanager“, beschreibt Marianne Plogsties ihren und den Job ihrer Kollegen. „Wir lernen die Betroffenen meist in einer akuten Krise kennen und wollen sie dann mit allem versorgen, was der Sozialstaat zu bieten hat“, sagt sie. Dabei hätten sie nicht den Anspruch, jemanden zu verwalten, sagt Marianne Plogsties, „wir wollen ihm seine Rechte zukommen lassen und begleiten ihn dabei meist über Jahre hinweg“. Dabei stellen die Betreuer nicht einfach nur Anträge, sagt Plogsties, manchmal müsse man sich auch mit Behörden streiten.

Vereine bilden Ehrenamtler aus

Die Vereine leisten aber noch viel mehr. „Wir bilden auch die ehrenamtlichen Betreuer aus“, sagt Marianne Plogsties. Dadurch werde die Justizkasse also sogar entlastet. 44 Ehrenamtler unterstützen die Caritas-Mitarbeiter in Wismar bei ihrer Arbeit und betreuen dabei bis zu fünf Menschen. Die Ehrenamtler seien oft Rentner oder Berufstätige mit Halbtagsjobs, die nicht ausgelastet sind und sich gern sozial engagieren wollen. „Viermal im Jahr bieten wir Weiterbildungskurse für sie an“, sagt die Diplomsozialarbeiterin, „und jeden Mittwoch von 9 bis 16 Uhr gibt es eine Sprechstunde für die Ehrenamtler“. Im Ehrenamt werden meist eigene Familienangehörige betreut. „In die ehrenamtliche Fremdbetreuung geben wir dann mal so einen netten Heimbewohner ab“, sagt Marianne Plogsties. Auch wenn es manchmal schwerfalle.

Die komplizierten Fälle könnten sie allerdings nicht an die Freiwilligen abgeben, sagt die Diplomsozialarbeiterin. Da fehle dann einfach die sozailpsychiatrische Grundlage - das Wissen also, wie man mit schwerkranken Menschen umgehen soll. Die Betreuer bei der Caritas müssen eine Ausbildung als Sozialarbeiter vorweisen, also studiert haben. „Wir sind auch dem Amtsgericht rechenschaftspflichtig“, sagt Marianne Plogsties. Zudem kümmern sie sich sogar um Tiere, die bei einem eventuellen Krankenhausaufenthalt ihrer Besitzer vorübergehend eine neue Bleibe suchen und schließen Verträge mit Tierheimen ab.

Im Landkreis werden 2879 Menschen betreut

Betreuer kümmern sich um Menschen, die von Geburt an behindert sind, in Werkstätten arbeiten, schwer depressiv erkrankt sind und nicht einmal mehr aufstehen, nicht mehr schreiben oder lachen können. In Nordwestmecklenburg sind das 2879 Menschen. Wie es vom Landkreis heißt, ist der Betreuerbedarf momentan gedeckt - wobei allerdings in Zukunft aufgrund des demografischen Wandels und der Zunahme verschiedener Erkrankungen ein Mehrbedarf erwartet werde.

50 Betreuungen pro Betreuer

Der Arbeitsalltag von Marianne Plogsties ist vollgepackt. „Wer 40 Stunden die Woche arbeitet, muss 50 Betreuungen führen“, sagt sie. Marianne Plogsties verbringt dabei nicht nur Zeit im Büro und zahlt dann beispielsweise auch Gelder an die Betreuten aus, sondern fährt auch durch den gesamten Kreis und teilweise bis nach Ribnitz, um ihre Besuche zu machen. „Wir gucken dann, ob sie Lebensmittel im Kühlschrank haben und reden mit den Nachbarn“, sagt Marianne Plogsties. Manchmal habe sie auch schon entdeckt, dass Betreute mit der Herdplatte die Wohnung heizen wollen.

„Hier bei der Caritas hätten wir schon gern zwei bis drei Vollzeitkräfte mehr“, sagt Marianne Plogsties, aber das sei finanziell einfach nicht drin. Ein dreiwöchiger Jahresurlaub ist aber dennoch irgendwie möglich. „Das ist auch unbedingt nötig, damit wir einmal komplett abschalten können“, sagt sie, „und wenn ich dann wieder da bin, atmen die Betreuten wirklich auf“.

Dana Frohbös