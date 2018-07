Wismar

Jacobo Cuesta Wolf will konstruktiv und kreativ sein. Deswegen studiert der 25-jährige Greifswalder mittlerweile im vierten Semester Produktdesign an der Hochschule in Wismar.

So konnte er als Küstenkind auch im Norden bleiben. Doch Greifswald begleitet ihn immer noch. Im ersten Semester musste er eine Aufgabe für neue Studenten lösen: Die „Hocker-Aufgabe“, bei der ein nützlicher und attraktiver Hocker entstehen soll.

Also dachte er an seine Familie in Greifswald, die sich stets zwei Barhocker gewünscht hatte, aber im Einzelhandel keine passenden fand. Statt einer sperrigen Variante aus dem Laden entwarf Wolf eine schlankere Sitzgelegenheit mit geringerer Grundfläche, die heute in der Wohnung seiner Eltern steht.

Christopher Gottschalk